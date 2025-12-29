Tren Limache - Puerto alcanzó los 23 millones de viajes este 2025 y premió a pasajera que cruzó el torniquete en la estación de Viña

El Tren Limache–Puerto de EFE Valparaíso alcanzó este lunes 29 de diciembre un nuevo hito en su historia al superar los 23 millones de pasajeros transportados en un año, una cifra inédita que marca un récord para el servicio ferroviario y confirma su rol como el eje estructurante del transporte público en la región de Valparaíso.

El hito se concretó en la Estación Viña del Mar, donde el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, junto a la gerenta de Pasajeros, María Alicia Sánchez, esperaron a la persona que cruzara el torniquete y se transformara simbólicamente en el pasajero número 23 millones de este año. La sorpresa fue para una usuaria, quien recibió como premio un pase mensual con viajes ilimitados por un mes, válido para las tres zonas del servicio.

La gerenta Sánchez explicó que “estamos muy contentos de haber llegado a este récord de 23 millones de pasajeros, por todo y además por todo lo que se nos viene para el año 2026. Así es que eso, muchas felicidades y muchas gracias a todos los que nos prefieren día a día para realizar su viaje”.

La pasajera premiada se mostró sorprendida y muy contenta por el reconocimiento señalando, entre risas, “es un milagro, primeramente, y segundo, gracias por el servicio que ustedes dan, porque yo me movilizo todos los días, ida y vuelta, así que estoy muy contenta, no me lo esperaba”.

La cifra alcanzada representa un nuevo máximo anual, superando el récord anterior registrado en 2023, con 22,9 millones de pasajeros, y dejando atrás los 20,3 millones transportados durante 2024. Con este resultado, el servicio ferroviario rompe un umbral histórico y se plantea ahora el desafío de seguir creciendo por sobre los 23 millones de viajes anuales, especialmente con los nuevos trenes que estarán operativos en la región durante el próximo año.

El crecimiento sostenido del Tren Limache–Puerto se ha evidenciado a lo largo de los años. Tras su puesta en marcha, el número de pasajeros fue aumentando progresivamente y, desde 2013, la demanda se ha mantenido en torno a los 20 millones de usuarios por año, consolidándose como un modo de transporte esencial para miles de personas que se desplazan diariamente entre las comunas del interior y el borde costero.

