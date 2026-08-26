Tren de los Niños llevó cine y cultura a estudiantes de distintos puntos de la V Región

Estudiantes de distintos establecimientos de la región de Valparaíso participaron de una nueva edición del Tren de los Niños, iniciativa desarrollada por EFE Valparaíso junto al Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, que este año celebra sus 15 años.

La jornada comenzó con el viaje de estudiantes del colegio Abel Guerrero de Quillota, colegio Bolonia de La Cruz y colegio El Libertador de La Calera y Catalunya, quienes se trasladaron desde estación Limache hasta estación Puerto acompañados por Alejandra Fritis, directora artística del festival y Maritza Rincón, productora de El libro de Lila.

Al interior del tren, los estudiantes pudieron disfrutar de una serie de actividades preparadas especialmente para ellos como cuentacuentos y susurradoras. Muchos de ellos conocieron la cabina del maquinista y también compartieron con "El EFE", quien amenizó el viaje con bailes y entretención.

Al llegar al Centro de Extensión Duoc UC, fueron recibidos por el equipo del Festival y se encontraron con estudiantes del liceo 1 de Niñas María Franck de Mac Dougall, escuela Montessori Valparaíso, escuela Libre Andalican, escuela Diego Portales Palazuelos y colegio Winterhill, para disfrutar juntos de El libro de Lila, coproducción entre Colombia y Uruguay y primera película animada colombiana producida y dirigida por mujeres.

Tras la exhibición, se desarrolló una mediación con las comunidades educativas en torno a la importancia de preservar nuestras historias, sueños y recuerdos, el valor de la amistad y el cuidado de los demás. Posteriormente, Maritza Rincón compartió con el público sobre el origen de El libro de Lila, la experiencia de realizar una coproducción internacional y los desafíos de llevar adelante una primera película de animación.

Alejandra Fritis, directora artística del Festival Internacional Ojo de Pescado, indicó que "estamos muy contentos de estar celebrando estos 15 años, que bueno que lo estamos celebrando una vez más con EFE Valparaíso y con esta maravillosa instancia donde muchos niños y niñas del interior pueden acercarse al cine. No podía ser de otra manera, teníamos que celebrarlo con EFE Valparaíso, seguir repitiendo esta instancia maravillosa de participación artística cultural de las niñeces y además de descentralización que es algo que permanentemente está ofreciendo EFE Valparaíso pero que ahora lo hace en torno a la cultura y las artes y las artes audiovisuales”.

Por su parte, Maritza Rincón, productora de El libro de Lila, destacó que "estoy feliz de estar en este tren con todos los niños rumbo a ver la película. Me encanta este plan; creo que es increíble hacer esta gestión de llevar a los niños a las salas y estoy muy emocionada de la conversación que podamos tener sobre la historia, sus inquietudes alrededor del universo de El libro de Lila. Qué gusto poder tener esta conversación de primera mano con los niños”.

Viviana Olivares, coordinadora de convivencia de la escuela El Libertador de La Calera, agradeció la experiencia diciendo que "damos las gracias por esta instancia que le dan a todos nuestros niños que acercan la cultura hacia ellos. Somos un establecimiento con sello artístico, entonces qué mejor manera de vivir el sello en estas oportunidades. El viaje ha sido espectacular, una experiencia maravillosa para ellos".

Asimismo, Claudia Rojas, profesora jefe del 2° básico del colegio Bolonia de La Cruz, comentó que "estamos súper felices con esta invitación porque acá hay niños que viajan en tren por primera vez. Están todos emocionados por ver el mar y los túneles, y tenemos muchas ganas de ver la película. Además, somos un colegio artístico, por lo que salir y llevar el aprendizaje fuera del aula es súper bueno para nosotros porque nos suma experiencia”.

Cabe hacer presente que la actividad forma parte de la celebración de los 15 años del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado.

PURANOTICIA