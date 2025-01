Tren a La Calera, buses eléctricos, futuro del terreno en Las Salinas y reconstrucción tras el megaincendio: ¿Qué opina la ciudadanía?

Entre el sábado 25 de enero y el miércoles 29, Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile llevaron a cabo una encuesta realizada a 1.355 personas de la región de Valparaíso; esto, con el objetivo de conocer su opinión no tan sólo de cara a lo que ocurrirá el 16 de noviembre en la contienda por el Senado de la región, sino que también para saber qué piensan respecto de importantes iniciativas locales.

Es así como se realizaron dos preguntas para quienes habitan en comunas del Distrito 6 de la zona cordillerana y otras dos para quienes viven en el Distrito 7 de la zona costera. Fueron 704 las respuestas que llegaron de los primeros y 651 de los segundos, teniendo en cuenta que se trataba de ciudadanos habilitados por el Servel para sufragar.

TREN VALPARAÍSO - CALERA

Uno de los grandes anhelos que tiene la ciudadanía del Distrito 6 es poder contar con un mejor sistema de transportes que comunique con la zona costera de la región, principalmente con Valparaíso y Viña del Mar. Así es como hace ya largos años surge la posibilidad de ampliar la línea férrea y llegar con el servicio del Tren Limache - Puerto hasta la provincia de Quillota, pasando por Quillota, La Cruz y La Calera.

Pero lamentablemente han pasado los años, muchos anuncios de por medio, pero lo cierto es que la ciudadanía de estos sectores del interior de la región siguen sin contar con el servicio de transporte vía trenes en sus respectivas localidades.

Frente a ello, se preguntó si creían que antes del año 2030 será una realidad el esperado proyecto que llevará de regreso el tren desde Valparaíso a La Calera.

Los resultados a esta consulta muestra que sólo un 9,5% de los consultados cree que "será una realidad"; mientras que un contundente 68,8% afirma totalmente lo contrario y que el servicio "no estará listo" al inicio de la próxima década.

Vale hacer presente que un 21,7% dijo que no sabe o no responde.

BUSES ELÉCTRICOS

Mientras en la comuna de Valparaíso ya comienza a notarse la presencia de la electromovilidad en sus calles, con la llegada de nuevos buses eléctricos, lo cierto es que en el interior de la Quinta Región esta imagen es completamente desconocida.

Y es que a pesar que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ha dicho que el objetivo es contar cada vez con más presencia de buses eléctricos en todo el país, lo concreto y real es que hasta el momento esto sólo se refleja en las grandes ciudades, como Santiago o la ya mencionada Valparaíso.

Por ello, se enfocó la siguiente pregunta en esta realidad, donde nuevamente el pesimismo de los habitantes de comunas del Distrito 6 es superior.

¿Usted cree que en los próximos 5 años existirán buses eléctricos en la zona interior de la región? Ante esta consulta, un 12,8% de los encuestados dijo "será una realidad"; mientras que un mayoritario 64,3% aseguró que "seguiremos con los mismos buses".

El 22,9% de los encuestados, en tanto, dijo no saber o prefirió no responder.

PROYECTO EN LAS SALINAS

Luego vino el turno de las consultas a los habitantes de las comunas que componen el Distrito 7, vale decir mayoritariamente zonas costeras de la Quinta Región.

Bajo este contexto, se les consultó respecto al proyecto que se debería ejecutar en el terreno que antiguamente ocupaban las petroleras de Viña del Mar, en la recta Las Salinas, donde se lleva a cabo un proceso de saneamiento para, posteriormente, materializar una iniciativa del tipo inmobiliario-recreativo, pero que ha generado una gran cantidad de opositores por considerar que es nocivo para la salud.

La pregunta en concreto fue la siguiente: ¿Le gustaría que en el borde costero de Viña del Mar, en el terreno de las ex petroleras, se construyera un conjunto de edificios de oficinas y de vivienda? Las respuestas fueron claras...

Un 15,3% de los encuestados aseguraron que "sí, sería un aporte a la economía de la ciudad"; mientras que un contundente 61,6% sostuvo que "no, debe haber un parque en el lugar". 23,1% dijo no saber u optó por no responder.

RECONSTRUCCIÓN DEL MEGAINCENDIO

El 2 y 3 de febrero de 2024, la región de Valparaíso fue testigo de una de las peores tragedias que recuerda su historia reciente: 136 personas perdieron la vida a causa de un megaincendio que, además, destruyó más de 8 mil viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando casi a 20 mil personas en condición de damnificadas.

Si bien, a las pocas horas de contenida la tragedia se comenzaron a definir las estrategias para la reconstrucción de las zonas incendiadas, lo cierto es que habiendo pasado casi un año, los grados de avance son mínimos, tal como lo han reconocido autoridades oficialistas y de oposición, pero también las propias víctimas.

Sobre este punto se enfocó la cuarta y última pregunta realizada por la encuesta: ¿Usted cree que la reconstrucción en las zonas afectadas por el megaincendio se terminará este 2025? Acá, también las respuestas fueron tajantes.

Un 10,5% de los consultados por este medio respondieron que "sí, se entregarán más casas"; mientras que un lapidario 70,1% dijo que "no, seguirá sin solución". En ese sentido, un 19,4% de los encuestados señaló no saber o prefirió no responder.

En lo inmediato, este domingo se cumplirá un año de esta verdadera catástrofe, de la que muchos aún no logran salir adelante, más aún teniendo en cuenta los casi nulos avances en la reconstrucción de la zona afectada. Al igual que entre los damnificados, el pesimismo respecto a este proceso se tomó las respuestas a nuestras consultas...

