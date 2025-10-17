Traslado de la Dirección de Tránsito de Concón genera preocupación por accesibilidad, mayores desplazamientos y espacio reducido

La decisión de la Municipalidad de Concón de trasladar la Dirección de Tránsito desde su actual ubicación en avenida Magallanes, en pleno sector de centros comerciales y de servicios, hacia un nuevo inmueble en la intersección de Tierra del Fuego con Río de Oro, ha generado preocupación entre vecinos y funcionarios de esta comuna.

La medida implica modificar el acceso a uno de los departamentos más concurridos de la casa edilicia conconina, lugar en el que diariamente se tramitan licencias de conducir, permisos de circulación y otros servicios esenciales para la comunidad.

El traslado ha provocado cuestionamientos por parte del concejal Jorge Valdovinos, quien manifestó su molestia con la administración del alcalde Freddy Ramírez, argumentando que el cambio complicará la realización de trámites para los vecinos.

Según indicó a Puranoticia.cl, la actual ubicación se encuentra cercana a servicios clave como el Registro Civil, Chile Atiende, notarías y bancos, lo que permite a los vecinos completar múltiples gestiones en un solo desplazamiento. La nueva sede, en cambio, se ubica a unas seis cuadras de distancia y en un sector con menor conectividad.

"A principios de noviembre habrán nuevas dependencias para la Dirección de Tránsito, lo cual mantiene complicados a los funcionarios debido a la atención misma, ya que dicen que el lugar no es mejor que el actual. Ellos manejan la situación donde atienden. Además, la Municipalidad tiene la Dirección de Tránsito en la Av. Concón-Reñaca con Magallanes, donde están los centros comerciales además de los servicios públicos como Registro Civil, Chile Atiende, notarías y bancos", subrayó.

Asimismo, los trabajadores de la Dirección de Tránsito le expresaron su preocupación por las características del nuevo espacio, que sería más pequeño que las oficinas actuales. Reducción de superficie que podría afectar la atención al público, al limitar la capacidad de recibir a los vecinos y complicar la logística interna del departamento.

Otro factor que suma críticas al traslado es la falta de estacionamientos en el nuevo recinto. La intersección de Tierra del Fuego con Río de Oro ya presenta problemas de congestión, por la presencia de la escuela Oro Negro, un jardín infantil y el tránsito habitual de los vecinos del sector, lo que –a juicio del edil conconino– podría dificultar aún más el acceso a las nuevas oficinas de Tránsito del Municipio.

"El lugar actual tiene un amplio estacionamiento para 300 vehículos, pero a donde se va la Dirección de Tránsito no hay estacionamientos, y además está la escuela Oro Negro, hay jardines infantiles, más los vehículos de los vecinos, entonces esto se va a atochar y no se brindará buena atención porque para hacer cualquier trámite en la Dirección de Tránsito van a tener que desplazarse varias cuadras para hacerlos en los otros servicios públicos, que están todos juntos", explicó el también ex Alcalde.

A juicio de la autoridad comunal, esto no se ha informado públicamente a la comunidad, lo que también podría acarrear otras complicaciones. Por todo ello, adelantó que "le hemos pedido al Alcalde que reconsidere esta medida, también se dijo en el Concejo, pero se nos informó que era para abaratar costos. Para abaratar costos pudimos haberlo hecho con los $400 millones en gastos extra para eventos entre agosto y septiembre. Entonces creo que debemos preocuparnos de lo que es la buena atención. Yo no dudo de la atención de los funcionarios, pero ellos están preocupados de que la gente no tenga que desplazarse y estar buscando estacionamientos".

Cabe hacer presente entre la ubicación actual en Av. Magallanes y el nuevo domicilio que tendrá la Dirección de Tránsito a partir del próximo mes, hay alrededor de seis cuadras, lo que según el concejal Valdovinos podría significar complicaciones a las personas que no cuentan con auto y tengan, por ejemplo, problemas de movilidad.

Por ello, planteó que "la propuesta es mantener el arriendo del lugar actual porque no creo que sea mucho más allá lo que se esté generando en cuanto a gasto, porque estamos desocupando oficinas del edificio antiguo de la Municipalidad, ya que se ha sacado de ahí a Rentas y la Dirección de Finanzas. Entonces se los llevaron y abajo el edificio queda solo para la Alcaldía y no sé qué otro departamento más".

Puranoticia.cl hizo las consultas a la administración del alcalde Freddy Ramírez para conocer su postura frente a los problemas denunciados por el concejal Valdovinos, sin embargo indicaron que no se iban a referir a esta situación.

