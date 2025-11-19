Trasladan al Ministerio la necesidad de impulsar una licitación del transporte público para la provincia de San Antonio

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, y luego de reunirse con el Seremi de Transportes de Valparaíso, el diputado Jorge Brito pidió que el próximo Gobierno priorice una licitación moderna del transporte público para toda la provincia de San Antonio, similar al proceso que se desarrolla en el Gran Valparaíso.

El parlamentario del Frente Amplio (FA) señaló que la realidad de San Antonio demanda una transformación profunda del sistema de buses, con estándares de frecuencia, seguridad y regularidad que hoy no están garantizados.

"San Antonio no puede seguir esperando. Así como se está modernizando el transporte en el Gran Valparaíso, es fundamental que el siguiente Gobierno impulse una licitación completa para nuestra provincia, con reglas claras, mejor fiscalización y buses que cumplan con la gente", afirmó el diputado reelecto.

El legislador explicó que durante la reunión con el Seremi de Transportes se abordaron las brechas actuales en conectividad, aumento de población flotante, demanda ciudadana por recorridos más eficientes y la necesidad de servicios que operen con continuidad, especialmente en los sectores periféricos de la provincia.

Asimismo, Brito planteó que la provincia de San Antonio debe comenzar a evaluarse como una metrópolis, considerando su crecimiento demográfico, su peso económico portuario y la alta movilidad diaria entre sus comunas de San Antonio, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Algarrobo y Santo Domingo.

"San Antonio tiene dinámicas de ciudad metropolitana: movilidad intensa, necesidades de transporte intercomunal y un desarrollo que requiere planificación a largo plazo. Si queremos un sistema digno, moderno y seguro, debemos diseñarlo como metrópolis y no como un conjunto de comunas aisladas”, dijo.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, sostuvo que “el diputado Jorge Brito nos relaciona varios temas y nos hace varias consultas en función de la movilidad en todo lo que tiene que ver en comunas tan importantes como San Antonio, pero entenderlas desde la perspectiva no solamente de la comuna, sino en este caso de la provincia, que se ha visto fortalecida en el trabajo de su puerto, no así en carencias propias de la movilidad que tiene el territorio”.

La autoridad explicó, a propósito de lo que busca empujar Brito, que “nosotros ya venimos trabajando en conjunto con transporte público regional, para poder –por un lado– planificar pero –por otro– ya transformar esto en una realidad concreta, y esfuerzos como los del mundo parlamentario nos ayudan a llevar esto a cabo”.

