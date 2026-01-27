Trasladan a Los Andes operativo de vacunación a perros y gatos tras hallazgo de murciélago con rabia

Hasta la Plaza de Armas de Los Andes arribarán este jueves 29 de enero los equipos de la Seremi de Salud de Valparaíso y del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Cordillera para efectuar un operativo de vacunación antirrábica gratuita.

La instancia se desarrollará entre las 09:30 y las 13:00 horas, y está destinada a perros y gatos de vecinos que habiten en el perímetro comprendido entre la avenida Argentina y las calles O’Higgins, Rancagua y Santa Rosa, en el centro de la comuna.

El jefe de la Oficina Provincial de Aconcagua, Mario Mendez, explicó que "esta acción de la Autoridad Sanitaria busca prevenir alguna afectación a las mascotas de nuestros vecinos. Lo anterior, producto del hallazgo en dicho sector de un murciélago confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP) con rabia, el que fue retirado pornuestro equipo. Este trabajo de vacunación es parte de nuestro protocolo, pero también llamamos a vecinos a mantener las vacunas de sus mascotas al día".

El equipo de la Autoridad Sanitaria solicita llevar a perros con correa y a gatos en sus respectivas jaulas de transporte, para evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, sólo se vacunará a mascotas que no tengan su vacuna al día, su dosis anterior haya vencido hace más de un año o que no hayan sido vacunadas con anterioridad. Otras consideraciones es que la mascota tenga más de dos meses de edad y que, en el caso de las hembras, no estén preñadas.

