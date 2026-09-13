Tras su salida de la subsecretaría de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez asume como el nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Fundación P!ensa

Tras la bullada salida de Juan Pablo Rodríguez de la subsecretaría de Hacienda el pasado mes de julio, este lunes 14 de septiembre regresará a Fundación P!ensa, esta vez como como Vicepresidente Ejecutivo, luego de haber sido Director Ejecutivo del organismo durante 10 años.

Así lo dio a conocer el propio centro de estudios a través de una publicación en sus redes sociales, donde el propio exsubsecretario aseguró sobre esta nueva etapa que “mi vocación de servicio público se ha fortalecido”.

Desde este rol, se espera que Rodríguez pueda impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de la Región de Valparaíso, y ademas fortalecer la incidencia de la Fundación P!ensa en el debate nacional.

Al respecto, el presidente de Fundación P!ensa, Gonzalo Bofill Velarde, sostuvo que “Juan Pablo es una gran persona y profesional, que conoce profundamente esta institución y vuelve después de haber tenido una experiencia muy relevante en el servicio público. Estamos convencidos de que puede contribuir significativamente a una nueva etapa de P!ensa, fortaleciendo tanto nuestra vocación regional como nuestra capacidad de incidencia nacional”.

Cabe recordar que Rodríguez cerró su paso por la subsecretaría de Hacienda el pasado 10 de agosto, cuando el presidente José Antonio Kast designó al abogado Sebastián Vallebona Espinosa como su reemplazante.

"Servir a Chile como Subsecretario de Hacienda fue el mayor honor de mi vida. Me voy con gratitud, con la certeza de haber dicho siempre la verdad y confiando en que los caminos de Dios son perfectos. Seguiré luchando por la verdad. Todo el éxito a @svallebo1!", señaló Rodríguez en esa instancia a través de su cuenta de X.

Lo anterior, debido a que durante el pasado mes de julio el Gobierno le solicitara la renuncia tras registrar un primer resultado positivo en un test de drogas, pese a que otros tres exámenes dieron negativo. Rodríguez ha insistido en que no es consumidor de drogas, y ahora regresará este lunes como el nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Fundación P!ensa.

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