Tras 4 meses de investigación, detienen a presunto autor de mortal balacera en Rodelillo

La Brigada de Homicidios de la PDI concretó la detención de un hombre de 24 años, quien estaría involucrado en la mortal balacera registrada en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, el pasado 3 de junio.

La aprehensión por parte del personal policial se registró en plena vía pública durante la tarde de este viernes, pasada las 13 horas, luego de ejecutarse una orden de detención vigente contra el presunto involucrado, según lo informado por La Estrella de Valparaíso.

Se trata de un hombre de nacionalidad chilena que mantenía antecedentes penales, quien finalmente quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, y espera durante este sábado pasar a control de detención.

Cabe recordar que el ataque armado dejó a dos jóvenes fallecidas, Ninoska Carvajal y Nashmia Escobar, además de otras siete personas heridas de gravedad.

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