Prisión preventiva para los tres imputados por fatal balacera a bus que transportaba a hinchas de Colo-Colo en San Antonio

En prisión preventiva quedaron los tres hombres investigados por el ataque armado contra un bus ocurrido el pasado 26 de septiembre en San Antonio, hecho que dejó a cinco ocupantes heridos y que posteriormente sumó una víctima fatal.

Los sujetos fueron detenidos en la comuna de San Bernardo, luego de una serie de diligencias encabezadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. Las órdenes de detención fueron emitidas por el Juzgado de Garantía de San Antonio.

El fiscal Manuel Quintana, del Sistema de Análisis Criminal (SAC) y de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de San Antonio, detalló los antecedentes que permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos.

“Tras diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones, recopilación de videos, imágenes, declaraciones de testigos, se logró dar cuenta de la participación de los tres imputados detenidos”.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal acogió la solicitud presentada por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los tres imputados, considerando que su libertad representaría un peligro para la seguridad de la sociedad y que existiría riesgo de fuga. Además, se establecieron 120 días como plazo para desarrollar la investigación.

Las diligencias también permitieron esclarecer las circunstancias que antecedieron a la balacera y descartar una de las hipótesis surgidas inicialmente debido a que el bus transportaba a barristas de Colo Colo desde la Región Metropolitana.

Según explicó el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la PDI, comisario Pablo Alegría Guerrero, durante la madrugada del 26 de septiembre los tres sospechosos habrían llegado en un vehículo hasta el sector Bellavista, donde comenzaron a disparar contra otra persona.

De acuerdo con los antecedentes policiales, este primer hecho estaría relacionado con rencillas personales y problemas de carácter sentimental. Mientras se producían los disparos contra viviendas del sector, el bus proveniente de Santiago llegó al lugar.

“Al observar la llegada de este bus efectúan múltiples disparos hacia su estructura, lo que generó la lesión de cinco de sus ocupantes que fueron trasladados de gravedad hasta el hospital de San Antonio”, explicó Alegría.

Una de las personas heridas debió ser trasladada posteriormente hasta la Región Metropolitana debido a la gravedad de sus lesiones, donde finalmente falleció. De esta manera, la investigación pasó de cinco homicidios frustrados a considerar un homicidio consumado y cuatro homicidios frustrados.

El comisario indicó que los antecedentes reunidos permitieron “descartar de esta situación que se haya generado producto de problemas entre bandas rivales o hinchadas de equipo deportivo”.

MÁS DE 25 KILOS DE DROGA FUERON ENCONTRADOS DURANTE LAS DILIGENCIAS

Durante la formalización, el Ministerio Público comunicó a los tres imputados distintos delitos asociados al caso. Entre ellos figuran un homicidio consumado, cuatro homicidios frustrados, ilícitos relacionados con el porte y tenencia de armas de fuego prohibidas, disparos injustificados, daños y tráfico de drogas.

Esta última imputación surgió luego de que durante las diligencias investigativas fueran encontrados más de 25 kilos de droga en poder de los detenidos.

Según informó el fiscal, uno de los imputados registraba antecedentes por infracciones a la Ley de Armas. Los otros dos no mantenían antecedentes, aunque contarían con causas vigentes relacionadas con delitos similares.

La Brigada de Homicidios de San Antonio continuará desarrollando diligencias y peritajes durante el plazo de investigación fijado por el tribunal, con el objetivo de determinar si existieron otras personas involucradas en el ataque.

PURANOTICIA