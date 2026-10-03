Alcaldesa Ripamonti pide al Presidente Kast dar continuidad a cámaras de detección temprana de incendios para enfrentar temporada de verano

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, solicitó al Presidente José Antonio Kast, adoptar medidas urgentes que aseguren la continuidad del Sistema de Detección Ultra Temprana de Incendios Forestales en la comuna y la Región de Valparaíso, cuyo período demostrativo culminó el 30 de septiembre, lo que deja al territorio sin esta capacidad tecnológica a contar del 1 de octubre.

En el Oficio N° 1379 enviado el 15 de septiembre, la jefa comunal calificó la situación como “grave”, por lo que requiere la intervención del Primer Mandatario, antes del inicio de la temporada de incendios forestales del periodo 2026-2027.

La alcaldesa explicó en el documento, que el sistema –basado en cámaras con inteligencia artificial- funciona desde octubre de 2025 en alianza con el sector privado, que dispone cuatro sitios de monitoreo, cámaras con rango de detección de 50 kilómetros y 22 sensores desplegados en puntos clave. “Su objetivo ha sido complementar las capacidades del Estado en vigilancia, detección, verificación y alerta”, puntualizó.

La autoridad comunal subrayó en el oficio que, “durante su año de operación, la plataforma ha detectado 320 incidencias —144 en Viña del Mar y 176 en comunas aledañas—, permitiendo coordinar en tiempo real la respuesta ante siete incendios forestales junto a SENAPRED, CONAF y Bomberos”.

Y aunque la prevención y el combate de incendios corresponden legalmente a dichas instituciones, de acuerdo con la Ley N° 21.364 que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), la jefa comunal precisó que el municipio asumió temporalmente la gestión de esta tecnología ante la falta de herramientas estatales.

Aún más, la máxima autoridad de Viña del Mar destacó que la cobertura de las cámaras trasciende los límites comunales, protegiendo áreas de interfaz urbano-forestal en Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

ALTO RIESGO DE INCENDIOS

Por todo lo anterior, en el oficio enviado al Presidente de la República, Ripamonti recalcó que la eventual interrupción del servicio resulta crítica debido a las intensas precipitaciones del invierno pasado, las cuales provocaron un crecimiento extraordinario de vegetación que derivará en una alta carga de material combustible durante la temporada 2026-2027, elevando el riesgo de incendios de gran magnitud.

“A contar del 30 de septiembre de 2026, el sistema dejará de operar. Desde esa fecha, Viña del Mar y parte de la Región de Valparaíso quedarán a ciegas en materia de detección ultra temprana de incendios forestales”, puntualizó.

PETICIONES

Pese a que “durante el último año, los equipos municipales presentaron la iniciativa a CONAF, SENAPRED, la Delegación Presidencial Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, la alcaldesa indicó al Presidente de la República que “a la fecha, ningún organismo competente se ha hecho cargo de su continuidad”.

Por todo lo expuesto, la jefa comunal solicitó al Primer Mandatario: “Instruya con urgencia a los organismos competentes implementar un sistema de detección ultra temprana de incendios forestales para Viña del Mar y la Región de Valparaíso, en funcionamiento antes del inicio de la temporada”.

Y advirtió que “lo que no puede esperar es que el territorio cuente con esta capacidad. Sin detección temprana se pierden los primeros minutos, que son los que deciden cuán grande llega a ser un incendio, y con ellos se pone en riesgo la vida de las personas”.

Asimismo, la alcaldesa de Viña del Mar planteó al Presidente José Antonio Kast: analizar alternativas técnicas, administrativas y presupuestarias para la contratación del servicio antes del 1 de octubre de 2026, incluir el criterio intercomunal en el análisis de cobertura para la prevención regional, incorporar la tecnología dentro de las estrategias de prevención del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), y convocar en forma urgente a una instancia de coordinación interinstitucional para definir la sostenibilidad del sistema.

Finalmente, la alcaldesa Macarena Ripamonti reiteró al Jefe de Estado, “nuestra plena disposición para continuar colaborando, en las materias que correspondan, aportando la experiencia adquirida durante la implementación del sistema, facilitando la coordinación territorial y participando activamente en las instancias que permitan determinar una solución que contribuya a fortalecer la gestión del riesgo de incendios forestales en la Región de Valparaíso”.

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