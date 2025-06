Tras spot de Winter, Lagos Weber lanza ácida crítica al Frente Amplio: "Falta madurez, generosidad política y se hipoteca el futuro"

Tensas están las relaciones entre las denominadas «dos almas del oficialismo» a raíz de un spot incluido en la franja electoral del candidato del Frente Amplio (FA) a la Primaria, Gonzalo Winter, donde exhibieron imágenes de figuras de la ex Concertación (hoy Socialismo Democrático) para criticar algunas políticas impulsadas durante los años en que estuvieron al mando del Gobierno, como el Crédito con Aval del Estado (CAE).

De esto se refirió el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien en conversación con Puranoticia.cl manifestó una vez más su molestia con el FA, colectividad con la que comparten a diario la administración del Gobierno.

El legislador sostuvo que "el spot que hizo el Frente Amplio era muy malo y la percepción que queda es que en estos tres años, donde el Presidente Boric ha hecho esfuerzos para ampliar su Gobierno e incluir al Socialismo Democrático (...) entonces vi que se dieron una serie de giros y pensé que estábamos caminando bien y que estábamos entendiéndonos, pero ese spot para mí es hacernos una desconocida y volver al pasado por parte de un sector que es atrincherado en su propio mundo".

Respecto a los motivos que habría tenido el comando de Winter para crear y publicar en la franja electoral este spot, Lagos Weber sostuvo que "yo creo que hay una falta de madurez, una falta de generosidad política y se hipoteca el futuro, porque el progresismo, en sus distintas versiones, para poder realizar cambios sustantivos con buenas políticas, como lo hicimos con el Royalty a la Minería, 40 horas, salario mínimo y reforma a pensiones, uno debe generar mayoría y acá no se genera una mayoría".

"Acá siento que no se quiere seguir caminando juntos para adelante y siento que dan por perdida la eleccion de noviembre porque le hablan a su propio piño. Eso no es lo que estamos haciendo con Carolina Tohá, que ha tenido la capacidad de ir todo el tiempo pensando no sólo en el 29 de junio, sino que en el 30 de junio, el día siguiente, cuando todos tenemos que unirnos con el candidato que gane. Entonces creo que no hay que generar este clima y creo que no fue sano", añadió el Senador PPD.

Asimismo, el representante de la región de Valparaíso destacó que "se hace un esfuerzo por hacer un Gobierno que ha costado mucho, que no tiene la mejor nota, donde se ha invertido energía y capital político de todos los sectores para sacar adelante reformas importantes, entonces ¿por qué ese esfuerzo lo vamos a dejar en nada? ¿Fue un simple pacto electoral de gobernabilidad y punto? ¿Por qué?".

Consultado por Puranoticia.cl acerca de si cree que la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista con el Socialismo Democrático fue un "matrimonio por conveniencia", Lagos Weber expresó que "puede describirse como conveniencia o pragmatismo, pero lo importante es que eso ha caminado tres años con cosas importantes para el país, y lo hicimos junto a la oposición, sacando el Royalty Minero, las 40 horas, la reforma a las pensiones, y lo hicimos entre nosotros con la oposición".

Por último, el parlamentario del PPD concluyó diciendo que "acá hubo visiones compartidas y no podemos perder esto y hay que cuidar este proyecto".

PURANOTICIA