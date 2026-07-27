Tras siete años detectando droga en las fronteras: can de Aduanas se jubila y comienza una nueva vida en Valparaíso

Luego de siete años de leal trabajo en la Aduana Regional de Valparaíso al servicio de la seguridad del país, el can detector de drogas Caos se jubiló y fue entregado en adopción a una familia porteña que le está entregando todo el cariño que merece en esta segunda etapa de su vida.

Macho de raza Labrador Retriever, color amarillo y actuales ocho años, este bello ejemplar dócil y juguetón comenzó su trabajo operativo en noviembre del 2019 y se caracterizó por formar un experimentado binomio junto a su guía, participando en decenas de procedimientos para detectar o descartar la presencia de estupefacientes en importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto y también en otros pasos fronterizos en Coquimbo, Osorno, Araucanía y Valparaíso.

En su trayectoria destaca que Caos estuvo en la histórica incautación -dada a conocer junio pasado- de más de mil toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera proveniente de Bolivia, específicamente en los procedimientos realizados en Valparaíso. Otras cargas de este tipo también fueron interceptadas en Arica y San Antonio.

Asimismo, junto a su guía trabajaron en otro importante caso de narcotráfico de alcance nacional e internacional ocurrido a mediados del 2024: la Operación Mediterráneo. Se trata de la incautación de 60,2 kilos de cocaína que estaba siendo enviada desde Chile a Europa oculta en maquinaria agrícola.

Este procedimiento comenzó con una alerta de inteligencia de la Aduana Regional de Valparaíso y concluyó con la primera entrega vigilada internacional vía marítima y la detención de los involucrados tanto en Chile como en Francia.

Ambos casos dan cuenta de la relevancia que tienen los binomios caninos para el Servicio Nacional de Aduanas y sus estrategias de fiscalización y seguridad en todas las fronteras de Chile. Estos ejemplares nacen, son criados y entrenados en la Escuela de Adiestramiento Canino que tiene la institución en Los Andes.

La planificación del trabajo con los canes detectores y sus guías considera que cuando un ejemplar concluye su período de labor operativa -generalmente después de 7 años, aunque puede extenderse unos más si sus condiciones de salud se lo permiten- se genera inmediatamente el reemplazo. Tras la jubilación de Caos, esto ya ocurrió y su ex guía ya cuenta con un ejemplar de la misma raza para darle continuidad a los procesos de fiscalización en el puerto de Valparaíso. El nuevo can es macho de color negro, tiene un año de viday fue entrenado para detectar diversos tipos de drogas tradicionales y sintéticas, tabaco, dólares y armas de fuegos.

Mientras que Caos fue dado en adopción a una familia porteña, para que tenga el descanso y los cuidados que merece ahora que ya está jubilado del servicio público. Durante el proceso de adopción se considera y verifica que la nueva familia cuente con las condiciones adecuadas y espacios suficientes para poder tenerlo en su casa y, por supuesto, darle el amor que requiere un perro que trabajó con dedicación y esfuerzo para proteger las fronteras de Chile.

“Compartimos y jugamos con él. Tiene su plaza, le tiramos la pelota y se mete, también lo llevamos a la playa, a pasear, hasta comprar el pan va con nosotros. Si salió regalón”, explican Ingrid y Rodolfo, los nuevos cuidadores de Caos, que le están dando todo el cariño y atención en esta etapa de la vida que está empezando a vivir el ex can detector de Aduanas en uno de los cerros de Valparaíso.

PURANOTICIA