Tras robo en banco de Valparaíso, diputada Flores afirma que "la región está a la deriva sin conducción ni acciones efectivas"

La diputada Camila Flores (RN) se refirió al millonario robo que se registró en una sucursal del Banco Itaú en pleno centro de Valparaíso y la falta de seremi de Seguridad Pública en la región.

El atraco afectó al recinto ubicado en calle Cochrane y fue denunciado por el vigilante de la entidad bancaria, quien dio aviso al 133 de Carabineros denunciando el hecho.

Al respecto, la parlamentaria afirmó que "el robo al Banco Itaú ocurrido hoy en pleno centro de Valparaíso no es un hecho aislado. Hace un tiempo vimos como durante otro robo de la tienda París, uno de los delincuentes tenía vínculos familiares con un antisocial que habría participado en un asalto bancario también. Estos casos reflejan una realidad mucho más profunda".

Agregó que "la delincuencia en la región de Valparaíso tiene redes, tiene historia y se va heredando. No estamos frente a delitos comunes sino a una estructura criminal instalada que actúa con total impunidad. Por eso lo he dicho con mucha fuerza, se necesita una estrategia completamente distinta para enfrentar la inseguridad en nuestra región. No podemos seguir aplicando las mismas fórmulas que ya fracasaron".

Flores indicó que "la creación del Ministerio de Seguridad no ha servido para nada, por eso voté en contra y hoy día reafirmo mi convicción. Porque no basta con cambiar nombres o estructuras si no hay una voluntad real de hacer las cosas bien".

Finalmente, sostuvo que "la región está a la deriva sin conducción ni acciones efectivas y el gobierno sigue improvisando mientras los delincuentes avanzan. Ya es hora de un giro profundo y serio en forma de abordar el problema que tenemos en Valparaíso en materia de seguridad".

PURANOTICIA