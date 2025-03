Tras revés en el Senado, Pescadores mantendrán sus movilizaciones en Valparaíso: exigen que se vote la Ley de Fraccionamiento

Pescadores artesanales de diferentes sindicatos del país anunciaron que continuarán con las movilizaciones; esto, luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aplazara la votación de las cuotas de pesca entre el sector artesanal e industrial.

Cabe destacar que los trabajadores salieron a las calles a protestar desde primera hora en Valparaíso, exigiendo a los senadores que se mantenga lo aprobado por la Cámara de Diputados: un 90% de extracción artesanal y un 10% industrial.

“Lamentablemente nos acabamos de enterar de que la Comisión de Hacienda va a seguir aplazando la discusión. Ahora están llamando a entes técnicos, lo que significa seis meses más de espera, algo que nosotros no queremos bajo ningún motivo”, señaló Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví.

El dirigente enfatizó en que "desde mañana (miércoles) mismo vamos a comenzar a movilizarnos para que esta votación ocurra ahora. Ya no pueden seguir aplazando esto. Han sido 12 años de sobreexplotación de los recursos, 12 años de sobreexplotación de nuestros peces, que son de todos los chilenos. No son ni de los artesanales ni de los industriales, son de todos los chilenos".

Es por eso que exigen que “debe haber una discusión ahora, de manera rápida. Para eso les pagan 9 o 10 millones de pesos -a los senadores-, para que trabajen”. En esa línea, recordó que la Ley Longueira "es una legislación corrupta, donde fueron sobornados parlamentarios y se les robaron los recursos a todos los chilenos, no solo a los pescadores artesanales: los peces quedaron en manos de un grupo de siete familias, y eso no puede ser. Chile no es un fundo”.

Por su parte, Felipe Olea, abogado que representa a la Federación de Bahía Narau y al Sindicato SIPSA, señaló sobre la dilación de la votación en la Comisión que “los pescadores artesanales ya fueron traicionados con la Ley Longueira, que entregó las cuotas a las grandes empresas mediante un proceso marcado por la corrupción. Ahora, frente a una oportunidad histórica para corregir esa injusticia, la votación se aplazó, dejando nuevamente a los pescadores artesanales bajo la incertidumbre y reforzando la sensación de abandono político del gremio. Recordemos que no fueron invitados a participar en la Comisión de Hacienda, siendo marginados de la discusión de forma directa”.

