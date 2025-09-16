Tras revés de este lunes, diputados oficialistas reingresan proyecto de Royalty Portuario

Luego que la sala de la Cámara de Diputados rechazará por un estrecho margen la admisibilidad del proyecto de Ley de Royalty Portuario, parlamentarios decidieron reingresar el proyecto, incluyendo esta vez a terminales terrestres.

La moción suscrita responde a la petición de alcaldes de ciudades puerto, en orden a reingresar un proyecto de similares características y emplazar al Ejecutivo para que respalde este proyecto de ley, algo que también fue demandado por diversas organizaciones de la sociedad civil presentes ayer en el parlamento.

Sobre la decisión de los parlamentarios, el diputado Luis Cuello explicó que "frente a la votación de ayer, hemos resuelto reingresar hoy el proyecto de Ley de Royalty Portuario, esperando que esta vez el Congreso no le dé la espalda a Valparaíso, a San Antonio, a las ciudades Puerto de Chile”.

De igual forma, sostuvo que "este proyecto es perfectamente constitucional, tal es así que el Royalty Minero, que hoy es Ley de la República, fue iniciado por una moción parlamentaria”, agregando que "sin perjuicio de ello, vamos a iniciar un diálogo con el Gobierno para pedir su patrocinio a este proyecto de ley tan necesario, que significa recursos para la gente, recursos para salud, para educación, para el transporte de las regiones que han sido postergadas por tantos años”.

Por su parte, la diputada Camila Rojas, destacó que "estoy muy convencida de que el Royalty Portuario es justo y en las ciudades que tienen puertos genera un apoyo político transversal, porque cuando se vive en estas ciudades se viven las externalidades negativas, se vive el paso intensivo de los camiones, se vive la proliferación de aparcaderos ilegales y se viven también los tacos, el ruido, los accidentes, como esto pasa fuera del área portuaria, las empresas portuarias están eximidas de hacerse cargo y no existen mecanismos que permitan aportar a la mitigación y más aún al desarrollo de las ciudades”.

Además, el coautor del proyecto, diputado Matías Ramírez, indicó que "creo importante que las ciudades puertos, como el caso de Iquique, se reconozca el costo muchas veces social, ambiental, que tienen precisamente producto de esta actividad”, agregando que "establecer un ingreso especial para las comunas puerto me parece un acto de justicia y, en ese sentido, apoyamos el reingreso de este proyecto y esperamos que prontamente se pueda votar nuevamente la admisibilidad y avanzar en la discusión del mismo”.

A su vez, la diputada Daniella Cicardini, señaló que "como parlamentarios no bajaremos los brazos en esta demanda de las comunas puerto de nuestro país. Por eso suscribimos el nuevo proyecto de Royalty Portuario, con el que esperamos esta vez contar con el apoyo transversal de este Congreso y sea declarado admisible”.

Finalmente, la diputada por la región del Biobío, María Candelaria Acevedo, expresó que "debemos insistir en el royalty portuario, ya que necesitamos mejorar la equidad territorial y estas grandes empresas pueden aportar muchísimo si logramos establecer un tributo de los puertos, dineros que irían directamente a las municipalidades, atendiendo necesidades relevantes en materia de salud, o seguridad”.

