Tras polémica columna, María José Hoffmann califica a asesor de Kast como "de cuarta categoría" y lo compara con Giorgio Jackson

Una nueva polémica se instaló en el marco del debate presidencial luego de la publicación de una columna escrita por Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores de campaña de José Antonio Kast, titulada «Parásitos», en la que acusa a la “casta política” chilena de aprovecharse del Estado y repartirse “el botín”. El texto –difundido en el diario La Tercera– generó amplio rechazo en el mundo político, tanto por su tono como por las alusiones generalizadas al sistema político nacional.

El propio Kast compartió el artículo durante una actividad pública realizada este lunes, gesto que intensificó las críticas desde distintos sectores. Por ejemplo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lo instó a “medir un poco más las palabras”, señalando que un discurso de ese tipo solo profundiza la desconfianza en las instituciones. En la misma línea, el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea, también se desmarcó del contenido, pidiendo a los militantes del Partido Republicano que “basta ya de este nivel de ataques porque están tratando de parásitos a todos”.

A los cuestionamientos se sumó este miércoles la vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y candidata al Senado por la región de Valparaíso, María José Hoffmann, quien calificó al asesor de Kast como uno “de cuarta categoría” y le exigió “respeto” por las obras impulsadas durante los gobiernos del ex Presidente Piñera, marcando distancia con las descalificaciones vertidas por el colaborador republicano.

"La derecha va a gobernar el 17 de noviembre porque vamos a haber ganado. Necesitamos recuperar nuestro país, que vuelva a crecer, y eso sólo se hace porque ninguno de los dos (Chile Vamos y Republicanos) podemos estar sin el otro. Hay mucha gente que hoy día está en Republicanos y que estuvo en los gobiernos del Presidente Piñera, entonces yo trataría de que este asesor de cuarta categoría tenga más respeto con lo que fue la obra del Presidente Piñera y también deje de sentirse tan superior moral. Para mí, es lo misma superioridad moral que veo en el Frente Amplio", sostuvo la candidata a la Cámara Alta en conversación con Puranoticia.cl.

En ese sentido, destacó que Evelyn Matthei haya aceptado las disculpas de José Antonio Kast tras el ataque perpetrado por bots presuntamente vinculados a su partido. "Hay una cuota de nobleza importante, en términos de que es muy duro cuando te dicen que estás enferma o cuando tú pagas para que alguien hable mal de ti. Yo agradezco que Evelyn Matthei haya hecho el gesto (...). Pero claro, se entiende un poco en términos de lo agresivos que han sido en esta campaña, pero yo espero que no tenga nadie duda de que vamos a estar unidos (de cara a una segunda vuelta)".

Asimismo, «Pepa» Hoffmann celebró que el líder del Partido Republicano esté hablando de unidad, subrayando que "todas las farras que nos hemos pegado y cuando habla de unidad, a mí me parece bien que hoy día esté hablando de eso, porque no quisieron cerrar bien el proceso constitucional, no quisieron ir juntos en gobernaciones, no quisieron ir a Primarias, no quisieron lista unitaria. Entonces es curioso que hoy día haya este cambio de actitud, pero por supuesto que lo quiero valorar, y decir que si él pasa a segunda vuelta yo voy a estar ahí, en primera línea".

También reconoció que, de todas maneras, "duele esta soberbia que hemos visto en algunos de sus asesores, que más bien parecen los Giorgio Jackson de Boric, personas completamente descriteriadas que hacen estas alusiones, pero que terminando el día dicen que se referían al Gobierno de Piñera, pero la verdad es que es una bajeza más que a mí me parece inaceptable. Me gustó mucho cuando Evelyn aceptó las disculpas de José Antonio porque eso quiere ver nuestro país".

CAMPAÑA ELECTORAL

Hoffmann también abordó con Puranoticia.cl lo que ha sido el desarrollo de su campaña al Senado por la región de Valparaíso, destacando el despliegue territorial y la intensa rutina que ha adoptado durante estas semanas. La dirigenta de la UDI reconoció que comienza su jornada muy temprano, levantándose a las 5:30 de la mañana para iniciar los volanteos a las 7:00 horas en distintas comunas. En tono distendido, comentó que disfruta ese horario porque la gente está más dormida y tranquila, y agregó que a esa hora “el zurdo que te funa está durmiendo”, en alusión a las críticas que ha recibido.

"Ayer me tocó estar en San Antonio y la verdad es que había muy poco ambiente en mi provincia. Pero uno tiene que estar. Yo estoy acá, me levanté a las 5 y media, y desde las 7 de la mañana estoy volanteando en Limache y compartiendo. Además es rico hacerlo en la mañana, pues la gente va con más con cara de tuto, entonces como que no se dan cuenta y uno se mete y les da un poquito energía, recoge mucho cariño y el funero anda medio dormido todavía porque la gente mala no se levanta temprano, el zurdo que te funa está durmiendo", sentenció la candidata.

PURANOTICIA