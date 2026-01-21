Tras permanecer un año y medio prófugo, PDI detiene a peligroso delincuente acusado de homicidio en la vía pública de La Ligua

Un ciudadano chileno de 34 años, residente en la comuna de La Ligua, fue detenido luego de detectarse que mantenía vigentes tres órdenes de detención, dos de ellas por el delito de homicidio y una por microtráfico de drogas.

La captura del imputado se concretó durante la noche del día martes 20 de enero, tras diversas diligencias investigativas desarrolladas por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes, en el marco de una investigación de la Fiscalía.

De acuerdo con los antecedentes recabados, los hechos se remontan al 7 de julio de 2024, fecha en que el individuo habría tenido participación directa en un homicidio con arma de fuego ocurrido en la vía pública de la comuna de La Ligua.

A raíz de estos antecedentes, el Juzgado de Garantía local decretó órdenes de detención en su contra, manteniéndose en calidad de prófugo hasta hace algunas horas.

Gracias al trabajo de análisis criminal, levantamiento de información y labores de inteligencia policial, los oficiales de la policía civil lograron ubicar y detener al imputado, dando cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes.

Por instrucción del Juzgado de Garantía de La Ligua, el delincuente fue puesto a disposición de Gendarmería para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.

