Tras operativos en Cartagena y San Antonio detienen a dos integrantes de banda criminal dedicada al tráfico de drogas

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a dos integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, tras un operativo simultáneo desarrollado en las comunas de Cartagena y San Antonio.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial fueron gestionadas órdenes de entrada y registro para tres domicilios vinculados a los imputados, desde los que fueron incautados 1.317,41 gramos de cannabis sativa, 342,51 gramos de clorhidrato de cocaína y 412,94 gramos de cafeína, sustancia comúnmente utilizada para el abultamiento de la droga.

Además, desde los inmuebles fueron decomisadas seis municiones calibre 9 mm, un cargador marca Bersa, dos vehículos y más de $300.000 pesos en dinero en efectivo, presuntamente asociados a la venta de sustancias ilícitas.

Asimismo, se recuperaron diversas especies de interés criminalístico, entre ellas nueve teléfonos celulares, un DVR, dos cámaras de vigilancia y elementos de cultivo indoor, todas especies vinculadas a la actividad ilícita investigada.

Los antecedentes y evidencias reunidas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los aprehendidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para el correspondiente control de detención y formalización de cargos.

PURANOTICIA