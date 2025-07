Tras nueva alza en las cuentas de la luz, no descartan pedir renegociación de contratos con Chilquinta y CGE en la región de Valparaíso

El martes 1 de julio comenzó a regir una nueva alza de 7,1% en las cuentas de la luz, la cual fue aprobada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el marco del mecanismo de estabilización de precios cada seis meses. Es decir, este incremento no está relacionado con el proceso de normalización de tarifas congeladas por la pandemia, que contempló reajustes en junio y julio de 2024 y enero de 2025.

Como se logra apreciar, se trata de la cuarta alza en tan sólo 13 meses, llegando a un promedio de incremento de un 70% a nivel nacional y a un sorprendente 85% en la región de Valparaíso, lo que representa un fuerte dolor de cabeza para las familias de nuestro país, y sobretodo en época de invierno, donde las bajas temperaturas hacen necesario recurrir a la calefacción eléctrica para no tener frío al interior del hogar.

RENEGOCIAR CONTRATOS

A raíz de esta nueva alza, que ubican a Chile como el cuarto país de América Latina con las cuentas de luz más caras, la diputada Karol Cariola, junto a sus pares Rubén Oyarzo y Marcela Riquelme, presentaron una reforma para facultar al Presidente de la República, Gabriel Boric, a renegociar contratos con empresas eléctricas.

"Hemos venido insistiéndole al Gobierno durante hace harto tiempo. Ya llevamos casi un año y medio advirtiendo que esto podría venir y pidiéndole al Gobierno que encuentre herramientas distintas, como por ejemplo la renegociación de los contratos porque hay algunos que son del 2015 hacia atras, contratos antiguos, que son fósiles y contamintanes, en base a carbón, y su precio varía en función del valor de los combustibles", explicó a Puranoticia.cl la parlamentaria del Partido Comunista.

Cariola continuó sus palabras argumentando que "hay muy pocas generadoras que generan energía en base a carbón, porque todas se han modificado en función de energías renovables. Si es absurdo que estemos pagando precios en base a carbón, cuando las propias generadoras no generan energía en base a carbón, sino que tienen otros métodos porque de 2015 en adelante se estableció la amplitud de las energías renovables. Por eso decimos que esos contratos tienen que ser renogociados, y lo hemos pedido con diálogo, en comisión y con llamados públicos al Presidente".

CHILQUINTA Y CGE

La reforma planteada por la legisladora habla principalmente de renegociar contratos con las empresas generadoras de energía, no así con las distribuidoras, como es el caso de Chilquinta o CGE, firmas con presencia en la región de Valparaíso que, como ya dijimos, ha sufrido alzas de incluso el 85% promedio en las cuentas de la luz.

No obstante, Cariola precisó que "hay también un alza en los precios en la distribución. El alza en los precios no es sólo de generación, sino que también de la distribución, entonces también podría evaluarse una renegociación de contratos con las distribuidoras, pero el foco principal está en las generadoras".

Con esta posibilidad latente de ir a conversar –por ejemplo– con estas dos empresas, la Diputada continuó expresando que "nosotros hemos propuesto, a propósito de no haber tenido respuestas, un proyecto de reforma constitucional que otorga al Presidente de la República, mediante un mandato del Congreso Nacional, una herramienta consititucional para que pueda renegociar estos contratos".

"Eso pasa porque cuando se ve que hay perjuicio a la población, como lo que ocurre actualmente con las cuentas de la luz, y así el Presidente pueda tener esta herramienta, tomarla y llevar adelante esta acción. No es nuevo esto: Codelco ha renegociado contratos, incluso contratos de energía", complementó.

Según datos de la Fundación Energía para Todos, el pago de las cuentas de luz de los usuarios es un 30% más caro que el de la gran industria, es decir, quienes tienen mayores costos son las personas, no las empresas o los grandes consumidores; esto, debido a que ellos sí tienen la posibilidad de renegociar directamente los contratos, no así los ciudadanos a pie, que sólo tienen ven aumentados los valores de sus cuentas.

POSTURA DEL PRESIDENTE

¿Y qué ha dicho el Presidente Gabriel Boric ante esta solicitud? Considerado que ya ha sido expresada hace casi un año y medio por la diputada Karol Cariola.

Según explicó a Puranoticia.cl, el Mandatario "no se ha pronunciado directamente sobre el punto, pero sí el Ministro de Energía (Diego Pardow), quien dice que son las generadoras las que no quieren negociar y que no pueden obligarlas".

"Hay que hacer un esfuerzo mayor y todos tenemos que ponernos cuando hay una situación de crisis, digo el Estado y privados, y en este caso las generadoras, con quienes hemos dialogado y nos han planteado que no tienen voluntad porque no se les ha hecho una propuesta seria que se mantenga en el tiempo", aseveró.

Consultada respecto a si ve que hay una desconexión del Presidente Boric, planteó que "no sé por qué razón no se ha tomado en cuenta esta situación, pero creo que juega mucho el rol que pueda tener el Ministro de Energía. Ellos han buscado soluciones, pero la solución encontrada es poner un subsidio eléctrico que, además lo bajaron en cantidad, se redujo. Esto es inexplicable porque ante una nueva alza, bajar el subsidio tampoco es explicable y de hecho es bien extraño".

Finalmente comentó que "hay mucha gente que no postula porque no sabe cómo hacerlo y por eso estamos tratando de incentivar a que postulen para que puedan disminuir un poco el costo y el peso de esta alza. Evidentemente el subsidio no ha sido suficiente y es una política pública que no ha dado los resultados esperados".

PURANOTICIA