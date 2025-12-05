Tras muerte de universitaria en Valparaíso, exigen al Gobierno que tramite ley que obliga a choferes de micro a realizarse el narcotest

Tras el atropello que produjo la muerte de una estudiante de la Universidad de Valparaíso (UV) en el cerro Playa Ancha, el diputado Luis Cuello (PC) le exigió al Gobierno que cumpla con el compromiso de patrocinar y fusionar los proyectos de ley que exigen test de drogas obligatorios a conductores de micro y que esto sea ley antes de finalizar el presente período legislativo.

Tras el caso de Mauro Alberto Gómez, estudiante del liceo Eduardo de la Barra atropellado en las mismas circunstancias, se presentó en mayo de 2024 un proyecto de ley que exige alcotest y narcotest diarios a conductores de microbuses urbanos, y que en ese mismo mes se reunió, junto a otros parlamentarios, con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se comprometió a fusionar proyectos de ley similares y levantar una propuesta del ejecutivo.

Además, volvió a insistir con la urgencia para este proyecto en marzo y también en septiembre de 2025, esta vez junto a la madre de Alberto, luego del volcamiento de un bus en Copiapó conducido por un chofer que dio positivo a cocaína, no concretándose hasta el día de hoy el compromiso del Gobierno.

Sobre la situación, el diputado Cuello señaló que “Valparaíso vive una vez más la misma tragedia. Una joven estudiante falleció como consecuencia del atropello por parte de un conductor de una micro que conducía bajo el efecto de las drogas”.

Junto a lo anterior, recordó que "nosotros presentamos hace más de un año y medio un proyecto de ley que establece la obligación de las empresas de aplicar diariamente controles de alcotest y narcotest para impedir que un conductor suba drogado a una micro. Estuvimos en La Moneda junto a otros parlamentarios y parlamentarias que presentaron propuestas similares, y logramos el compromiso del gobierno de patrocinar estos proyectos de ley. Sin embargo, hasta la fecha eso no ha ocurrido y no han avanzado”.

“Hago un llamado al Gobierno a que cumpla con su compromiso y patrocine estos proyectos de ley, y les dé discusión inmediata, de tal manera que sean ley de la República antes que termine el período legislativo. Esto ya no da para más y es nuestro deber impedir una nueva tragedia que azota todo Chile y, en particular, a nuestra región de Valparaíso”, concluyó el parlamentario por el Distrito 7.

