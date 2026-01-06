Tras más de dos años como Prefecto de Viña del Mar, Carabineros confirma llamado a retiro del coronel Leonardo Cárdenas

Trás más de dos años al mando de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, el coronel Leonardo Cárdenas Medina fue llamado a retiro de la institución, acción que se materializa en plena marcha del plan «Verano Seguro» en la Ciudad Jardín.

Mientras se dispuso de la llegada de una veintena de efectivos a la comuna, sumado a la instalación de una Base Operativa en pleno borde costero para hacer frente a requerimientos asociados a la temporada de verano, la policía uniformada confirma esta decisión que sorprende, pero que también es parte de un paso habitual.

"Obedece a un proceso regular de la institución", señaló escuetamente Carabineros, explicando a Puranoticia.cl los motivos que existen detrás de esta decisión.

De igual forma, se informó que el mando de la Prefectura de Viña del Mar fue asumido de manera temporal por la teniente coronel Ingeborg Villa Reyes.

Carabineros informó que se trata de una "oficial con destacada trayectoria en esa Alta Repartición y con experiencia en la subrogancia del mismo cargo".

Cabe hacer presente que el coronel Leonardo Cárdenas asumió de manera oficial el puesto en la Prefectura de Viña del Mar en octubre del año 2023, relevando en el cargo al coronel Alex Bahamondes, quien dejó en ese momento la institución policial.

"Extendemos una cálida bienvenida al nuevo Prefecto de Carabineros de la comuna, el teniente coronel Leonardo Cárdenas. Confiamos en que su experiencia y ardua labor serán un aporte invaluable para nuestra comunidad", señaló la Municipalidad de la Ciudad Jardín durante aquella ceremonia de traspaso de mando.

