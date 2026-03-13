Incendio estructural afectó a cité y local comercial en la población Vergara de Viña

Un incendio estructural afectó a un cité y a un local comercial ubicado en la población Vergara de Viña del Mar, movilizando a diversos equipos de emergencia.

Fueron diversas las unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín las que combatieron las llamas en la intersección de calles 7 Norte con 4 Oriente.

Informaciones preliminares dan cuenta que junto al cité y a un establecimiento comercial, resultó con daños parciales un restaurante del lugar.

El trabajo de los equipos –liderados por Bomberos– permitió controlar la emergencia, evitar la propagación y proceder a la remoción de puntos calientes.

