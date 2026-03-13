Incendio de grandes proporciones deja tres viviendas afectadas y cinco damnificados en sector Chorrillos de Viña del Mar

Tres viviendas se vieron afectadas por un incendio de grandes proporciones que se registró pasadas las 5:00 horas de este viernes 13 de marzo en Viña del Mar.

Fue tal la voracidad de las llamas que el Cuerpo de Bomberos solicitó apoyo a sus pares de Quilpué y Valparaíso, además, porque a esa hora se registraba otro siniestro.

De esta manera, varias unidades de la institución voluntaria combatieron el fuego registrado en la intersección de calle Angamos con Abtao, en Chorrillos.

Como resultado de la emergencia, tres viviendas resultaron afectadas por el fuego y el agua, dejando de manera preliminar un total de cinco personas damnificadas.

De ellas, se indicó que cuatro serían adultos y uno menor de edad.

Luego de algunos minutos, los equipos de Bomberos lograron controlar el fuego, por lo que posteriormente se trabajó en la remoción de puntos calientes.

Cabe hacer presente que la magnitud de las llamas era tal, que incluso se lograba apreciar desde el sector de Miraflores y el plan de Viña del Mar.

PURANOTICIA