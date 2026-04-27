Tras más de 20 años de gestión, vecinos del cerro Los Placeres de Valparaíso celebran inicio de obras de plaza María Eilers

La comunidad de cerro Los Placeres celebró la primera piedra de las obras que remodelaran la plaza Memorial Fundadores María Eilers, un espacio emblemático del sector que lleva el mismo nombre. El proyecto se enmarca en el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que en este caso responde a más de dos décadas de organización vecinal que trabajó para concretar el proyecto.

Dado que la plaza destaca por su alto estándar de diseño técnico urbano, su viabilidad, su fuerte justificación social frente al ministerio y su enfoque en la inclusión y seguridad para las familias beneficiadas, obtuvo el quinto puntaje más alto a nivel nacional entre 58 organizaciones evaluadas por el Minvu para acceder a financiamiento. Monto que por lo demás supera los $150 millones.

Sobre la relevancia que tienen estos proyectos para la vida de los barrios porteños, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, sostuvo que “constituye una gran alegría poder sumarnos a este momento, que es de los vecinos de la población María Eilers. Quisiera destacar que la historia de los cerros de Valparaíso es la historia de sus comunidades, la historia de la familia de los obreros que subieron ya hace más de 50 años a puño limpio para poder construir sus propios barrios".

Por su parte, el director (s) de Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, destacó que "se trata de una plaza que pone en valor y conserva el paisajismo emergente impulsado por los propios vecinos y vecinas, manteniendo las especies arbóreas existentes e incorporando nuevas jardineras de bajo requerimiento hídrico. También, tendrá accesibilidad universal, iluminación dispuesta en toda la plaza para mayor seguridad, además de mobiliario urbano y una zona con juegos infantiles.”

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, subrayó que "esto es gracias al trabajo conjunto entre la junta de vecinos, el Municipio de Valparaiso y, por supuesto, los recursos que vienen del Minvu. A esto nos referimos con el trabajo en colaboración. Esperamos que este año prontamente se pueda abrir este programa para presentar las postulaciones que tenemos para los otros cerros de la ciudad”.

Finalmente, Armando Acosta, presidente de la Junta de Vecinos María Eilers, quien en compañía de su comunidad soterró la cápsula del tiempo que abrirán en el año 2126, señaló que estaba "feliz cuando ya salió la noticia de que el proyecto iba y más ahora con el soterramiento de la de la cápsula (que contiene) mensajes de las vecinas y de los vecinos, y dos y dos libros importantes de la junta de vecinos que cuentan la historia a detalle".

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