Conductor de camioneta atropelló de forma intencional a varias personas en la Av. Errázuriz de Valparaíso

Este violento episodio que se registró la madrugada de este miércoles a la altura de la calle Gómez Carreño, quedó registrado en un video que fue viralizado en redes sociales.
Un gravísimo hecho se produjo durante la madrugada de este miércoles en plena avenida Errázuriz de Valparaíso.
Por motivos que se investigan, un conductor de una camioneta atropelló al menos a tres personas cerca de la plaza Sotomayor.
Este violento episodio, a la altura de la calle Gómez Carreño, quedó registrado en un video que fue viralizado en redes sociales.
Según consigna Chilevisión, Carabineros no ha recibido denuncias por este hecho y no existe constancia de que las víctimas hayan sido trasladadas hasta un recinto de salud tras el atropello.
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