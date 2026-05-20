Invitan a imaginar el Valparaíso del año 2050 en el Día del Patrimonio Cultural 2026

“Si despertaras en Valparaíso el año 2050, ¿qué te gustaría ver, sentir y vivir?”. Esa es la pregunta que se planteará a quienes visiten el próximo 30 de mayo el Centex, del Ministerio de las Culturas, y participen en la actividad “Patrimonio para el futuro: Imaginarios ciudadanos Valparaíso 2050”, que forma parte de la programación del Día del Patrimonio Cultural 2026.

Esta iniciativa es una invitación a la ciudadanía a reflexionar sobre el pasado y presente de Valparaíso para proponer ideas respecto a cómo debería ser su desarrollo a futuro, ejercicio para el cual se utilizarán procesadores de Inteligencia Artificial que transformarán las propuestas ciudadanas en proyecciones visuales de la Ciudad Puerto en 2050, imágenes que se irán revelando en una pantalla led gigante cada media hora, entre las 10:30 y 17:00 horas.

La seremi de las Culturas, Catalina Dib, explicó que “en ‘Patrimonio para el futuro’ queremos invitar a la ciudadanía a pensar en el Valparaíso del mañana cómo se lo imaginan en el año 2050, qué cosas se deben conservar o qué iniciativas nuevas se podrían realizar, eso considerando los atributos que llevó la ciudad a ser Patrimonio de la Humanidad. La idea es que se acerquen a Centex, levantemos la mirada hacia el futuro y realicemos este ejercicio creativo y colectivo, apoyados en nuevas tecnologías, para construir entre todos el Valparaíso en que queremos vivir”.

En esa jornada además se realizará la experiencia de realidad inmersiva “Virtualparaíso”, un viaje el pasado a través de lentes de realidad virtual, donde los participantes subirán a una embarcación que los llevará a recorrer el Muelle Prat y la Plaza Sotomayor del año 1884, una investigación histórica y de recreación virtual a cargo de Futurista 3D.

Esta iniciativa tecnológica también considera una actividad análoga dirigida especialmente a niñas y niños, quienes podrán echar a volar su imaginación para dibujar y crear personajes que también serán incorporados en la generación de imágenes de la ciudad.

“Patrimonio para el futuro: Imaginarios ciudadanos Valparaíso 2050” es una actividad organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Futurista 3D, y cuenta con el apoyo de Centex y la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, se realizará desde las 10:30 horas en Centex, considerando un cierre reflexivo a las 17:00 horas, instancia en que se dará cuenta de las principales ideas de futuro planteadas por la ciudadanía, finalizando a las 17:30 horas con la presentación musical de la Orquesta de Cámara Viña del Mar.

FERIA Y VISITAS GUIADAS

Durante las dos jornadas de celebración del Día del Patrimonio Cultural, los días sábado 30 y domingo 31 de mayo, el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, Centex, ubicado en Sotomayor 233, Valparaíso, ofrecerá másactividades.

Ambos días se realizarán visitas guiadas por la sede del edificio del Ministerio de las Culturas, que antiguamente fuera utilizado como sede de Correos de Chile, entre las 11:00 y 18:00 horas, finalizando en la terraza con la entrega de una serigrafía; esto junto a un recorrido guiado por la exposición “Akunkawa”. El sábado, además, entre las 11:00 y 16:30 horas, se ofrecerán funciones de Teatro Lambe Lambe.

El domingo la música de diferentes épocas se tomará el Centex con la “Feria de vinilos de la música chilena”, que se instalará en el hall central con acceso a todos los visitantes que quieran revisar o adquirir colecciones de discos. Durante esta segunda jornada, además, la Orquesta de Cámara de Viña del Mar ofrecerá dos presentaciones, a las 12:30 y 17:30 horas.

Son cientos las actividades que se realizarán en la Región de Valparaíso para esta nueva celebración del Día del Patrimonio, las cuales ya se pueden revisar en el sitio web www.diadelpatrimonio.cl

PURANOTICIA