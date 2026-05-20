Realizarán atenciones domiciliarias a personas cuidadoras en la región de Valparaíso

Fruto de una alianza estratégica, los equipos del Registro Civil de la región de Valparaíso, en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social y Familia, confirmaron el despliegue de una iniciativa que va en directa ayuda de las personas cuidadoras, quienes históricamente han solicitado apoyos y operativos territoriales debido a sus dificultades de movilización y poco tiempo para realizar trámites relacionado a sus labores.

Gracias a esta estrategia, quienes lo requieran, podrán acceder a atenciones domiciliarias realizadas por funcionarios y funcionarias del Registro Civil. Estas prestaciones consideran la renovación de cédulas, entregas de códigos de Clave Única, entrega de informaciones y orientación referente a temas del servicio.

A esto, se sumará una capacitación online sobre los canales remotos de acceso a los servicios de la propia institución, dirigida a grupos de personas cuidadoras.

El seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, señaló que "como gobierno estamos al tanto de las necesidades de las personas cuidadoras, entendemos sus necesidades y sabemos lo importante que se vuelven los operativos del Registro Civil para quienes no pueden acudir a las oficinas debido a sus labores de cuidado. Nuestro compromiso es seguir trabajando para apoyar y acompañar a las personas cuidadoras de nuestra región”.

Por su parte, el director regional del Registro Civil, Carlos Loyola, sostuvo que "entendemos y valoramos profundamente la importante labor que realizan las personas cuidadoras. Sabemos del esfuerzo, tiempo y dedicación que entregan cada día, por lo que queremos acompañarlas y facilitar su acceso a nuestros servicios. Para ello, pondremos a disposición nuestro equipo de terreno, previo agendamiento, tal como ya lo hacemos con personas mayores y quienes requieren una atención especial en materias de identificación y Clave Única".

Estos operativos comenzarán en junio y se desarrollarán hasta agosto, con el compromiso de los equipos de evaluar la posibilidad de seguir realizando más atenciones de este tipo en distintos lugares de la región.

El Registro Civil y la Seremi de Desarrollo Social y Familia invitaron a organizaciones y agrupaciones de personas cuidadoras para ser parte de estos operativos mediante inscripciones online que serán informadas por los canales oficiales de ambas instituciones.

PURANOTICIA