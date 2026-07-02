Tras las rejas quedan cuatro delincuentes formalizados por violento asalto a supermercado en Quilpué

En prisión preventiva por 120 días quedaron cuatro peligrosos delincuentes que protagonizaron un violento robo con intimidación al interior de un céntrico supermercado de la comuna de Quilpué.

El hecho delictual se registró durante la jornada de este miércoles, cuando los antisociales ingresaron al local comercial con elementos para ocultar su identidad y un arma cortopunzante, con la que intimidaron a los trabajadores para concretar el robo.

Según detalló el Mayor José Halabi, de la 2ª Comisaría de Quilpué, "el personal de Carabineros recibió un comunicado por parte de la Central de Comunicaciones que indicaba que dos individuos a rostro cubierto y premunidos de un arma blanca intimidan a los cajeros del supermercado MASS, ubicado en Avenida Marga Marga, quienes sustrajeron dinero en efectivo, dándose a la fuga del lugar".

Tras recibir la alerta, personal de Carabineros desplegó un inmediato operativo policial en el sector. La información entregada por las víctimas fue fundamental para que los funcionarios lograran ubicar a los responsables pocos minutos después de ocurrido el asalto.

"Gracias a la descripción otorgada por las víctimas, el personal de servicio de la 2ª Comisaría de Quilpué logra la detención de cuatro individuos participantes en el delito, recuperando las especies sustraídas e incautando el arma utilizada", confirmó el Mayor Halabi.

Además, desde la institución policial informaron que los cuatro detenidos mantienen un amplio prontuario delictual, precisando que "todos los involucrados registran antecedentes penales previos".

Finalmente, tras la audiencia de control de detención realizada en el Tribunal de Garantía, los cuatro imputados quedaron en prisión preventiva por un plazo de 120 días, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias investigativas correspondientes.

PURANOTICIA