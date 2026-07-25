Camión cisterna de Villa Alemana regresa tras llevar agua a localidades aisladas de la Región de Coquimbo

Tras cumplir exitosamente su misión en la Región de Coquimbo, regresó a Villa Alemana el camión cisterna del Cuerpo de Bomberos de la comuna que fue movilizado para apoyar a las localidades afectadas por los recientes temporales. El alcalde Nelson Estay recibió a la delegación y agradeció el despliegue de los voluntarios, quienes viajaron inmediatamente después de participar en la emergencia registrada en la zona central.

La unidad formó parte de un operativo coordinado por el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, para el cual la Región de Valparaíso movilizó 10 recursos y trabajó junto a equipos de las regiones Metropolitana y de Atacama. En total, el despliegue permitió distribuir aproximadamente 1 millón 250 mil litros de agua en distintos sectores de la Región de Coquimbo que aún no habían recibido este recurso vital.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, explicó que el camión fue destinado a Río Hurtado, donde debió desplazarse por sectores montañosos, caminos en malas condiciones y localidades cercanas a la frontera con Argentina. Pese a las dificultades, la unidad respondió adecuadamente y permitió llevar agua potable a lugares de difícil acceso.

“Cumplimos la misión para la que fuimos asignados y volvimos sin novedades a Villa Alemana. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por Bomberos de Chile, porque pudimos entregar un recurso indispensable para beber y también para el funcionamiento de los sistemas sanitarios de las familias”, destacó Bernal.

El camión cisterna fue entregado a fines del año pasado, luego de un proceso impulsado mediante los Presupuestos Participativos y con la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana. Su desempeño durante esta emergencia permitió demostrar la importancia de contar con equipamiento moderno, tanto para responder ante situaciones comunales como para colaborar con otras regiones cuando sea necesario.

El alcalde Nelson Estay valoró especialmente el compromiso de Bomberos, que se mantuvo desplegado durante las emergencias que afectaron a Villa Alemana y, posteriormente, viajó a apoyar a las comunidades de Coquimbo. “Villa Alemana no podía estar ausente. Este camión, que fue entregado gracias a los Presupuestos Participativos y al trabajo del municipio, se comportó de manera espectacular y pudo prestar ayuda donde más se necesitaba”, afirmó.

“Quiero transmitir las felicitaciones de esta autoridad y de toda la ciudad. Bomberos trabajó las 24 horas durante nuestra emergencia y, aun así, tuvo la capacidad de apoyar a otra región. Toda Villa Alemana está agradecida por el trabajo que realizaron”, concluyó Estay.

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