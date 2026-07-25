Deslizamiento de tierra mantiene inhabilitada Ruta Lo Orozco entre Quilpué y Casablanca

Un deslizamiento de tierra mantiene cortada la Ruta Lo Orozco, a la altura del kilómetro 12, en el límite de las comunas de Quilpué y de Casablanca.

De acuerdo a la información entregada por los propios vecinos del lugar, el corte del camino se originó durante la noche de este viernes.

Producto de esto, la ruta se mantiene completamente inhabilitada, por lo que se hace un llamado a transitar con precaución y preferir vías alternativas.

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