Ante baja adherencia, refuerzan llamado a vacunación de personas mayores en Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca

Una visita al Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde de Limache realizaron autoridades del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, para acompañar el proceso de vacunación de adultos mayores que se encuentran hospitalizados en dicho recinto asistencial.

El equipo de vacunación del Hospital Santo Tomás de Limache concurrió, como lo hace regularmente, a vacunar a los pacientes que ingresan a hospitalización, para cumplir con esta medida de protección, sobre todo a la población mayor de la jurisdicción de la red, que se encuentra bajo el promedio de cumplimiento nacional de un 85%, alcanzando cerca de un 58%, lo que marca una cifra baja respecto del cumplimiento de años anteriores.

En la visita estuvieron presentes el Dr. Diego Encalada, epidemiólogo del SSVQP; Carolina Santander, Encargada del Programa de Salud Integral de Personas Mayores de la Seremi de Salud; la Directora del Hospital Geriátrico, Dra. Alejandra Correa; el Director del Hospital Santo Tomás, Eduardo Rodríguez y la Encargada de PNI del SSVQ, Caroline Nilo.

ADULTOS MAYORES: BAJA COBERTURA

Carolina Santander de la Seremi de Salud, señaló que “hacemos un llamado para reforzar en la comunidad de personas mayores que asistan a los centros de salud o a los operativos que están programados dentro de las ciudades a vacunarse. Este invierno está casi recién empezando y necesitamos que tengan esta protección, para que sigan después realizando las actividades que más les gusta, que puedan seguir siendo tan autónomos y tan participativos en nuestra sociedad. Esa es una de las mejores herramientas: la vacunación”.

Diego Encalada Cárdenas, epidemiólogo del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, aseguró que “llegamos al Hospital a vacunar a las personas mayores sobre 60 años que estaban todavía con el calendario de vacunación pendiente. Y actualmente, nuestro Servicio de Salud tiene baja cobertura en esta población en específico, por eso es importante rescatar a las personas mayores que no tienen acceso a la vacunación tan oportunamente. Y el trabajo que estamos realizando el día de hoy es precisamente eso, poder acercar la vacunación a la población que muchas veces no tiene el acceso a esta a esta medida preventiva”.

MAYOR PROTECCIÓN A PERSONAS MAYORES

La Directora del Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde, Dra. Alejandra Correa, indicó que “es muy importante la vacunación en nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que están en rehabilitación, porque, como todos ustedes saben, sanar no solamente es curar, sino que también es prevenir y también es promocionar la salud. Por lo tanto, permitir que nuestros adultos mayores tengan acceso a las vacunas, es súper importante, más aún los que tenemos aquí, que están muchas veces más de un mes hospitalizados. Por lo tanto, tener su calendario de vacunas al día, es importantísimo. Y en términos de la salud de los adultos mayores, su salud particular es un poco más frágil. El adulto mayor tiene un sistema inmune que es completamente distinto al del adulto joven y al del niño. Por lo tanto, tenemos que proteger a nuestros adultos mayores, con este tipo de protección: con vacunas, porque, de esa manera, nosotros vamos generando anticuerpos para poder defendernos de los virus que andan dando vueltas”.

ROL DE LOS CUIDADORES

Eduardo Rodríguez, Director del Hospital Santo Tomás de Limache, sostuvo que “todos nuestros establecimientos de Atención Primaria de Salud cuentan con vacunatorios, donde hay disponibilidad de vacunas para que toda la población se acerque. A partir de hoy, la campaña de vacunación se extiende a toda la población, por lo tanto, pueden acudir a los vacunatorios locales entre las 9 de la mañana y la una de la tarde y entre las 14 horas y las 16 horas. Es importante recalcar también que, en el caso de los adultos mayores, los cuidadores puedan llevar y acudir con estos adultos mayores o alguna persona de la familia que cumpla ese rol, y que puedan también colaborar con esa tarea”.

En la oportunidad, se recalcó la importancia de facilitar el acceso de adultos mayores a los centros de salud, logrando que acudan a sus Cesfam o consultorios para ser vacunados o llevándolos por parte de familiares a estos recintos, ya que se trata de personas que se encuentran en condiciones más vulnerables en su estado de salud, si es que contraen alguna enfermedad respiratoria como influenza, neumonia o Covid.

PURANOTICIA