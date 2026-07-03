Tras las rejas queda sujeto detenido con municiones, drogas, dinero falso y cultivos indoor en el cerro Playa Ancha

En una investigación conjunta liderada por la Fiscalía Local de Valparaíso y la sección especializada OS9 de Carabineros Valparaíso, se logró la detención de un individuo de 30 años de edad y el decomiso de munición de grueso calibre, sustancias ilícitas, además de dos sistemas indoor en un subterráneo de su inmueble y dinero falsificado en el sector alto del cerro Playa Ancha de la comuna de Valparaíso.

El procedimiento tiene su origen en una orden de investigar tras una denuncia por hechos ocurridos el pasado 21 de enero de 2026. En dicha oportunidad, transeúntes que circulaban por calle Tomás Ramos visualizaron a sujetos efectuando disparos en la vía pública, poniendo en serio riesgo la integridad física de las personas del sector, entre ellos una menor de edad.

A raíz del trabajo de inteligencia policial y análisis criminal desarrollado por el OS9 de Carabineros, se logró establecer la identidad de los presuntos participantes en la balacera. Con estos antecedentes, la Fiscalía gestionó las respectivas órdenes judiciales de entrada, registro, e incautación, que se llevaron a cabo en el sector de Playa Ancha, Valparaíso.

El imputado mantiene antecedentes penales y policiales por diversos delitos en la comuna de Valparaíso y fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención por el delito de posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control y munición, además de las infracciones derivadas de la ley de drogas y falsificación de moneda.

Tras realizarse la audiencia formal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, ordenando su ingreso inmediato a un centro de cumplimiento penitenciario por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, el magistrado fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación formal.

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