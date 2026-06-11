Tras las rejas queda dueña de banquetería acusada de estafar a 18 parejas en Viña del Mar

En prisión preventiva quedó la propietaria de la empresa Probarte Banquetería SpA, quien fue formalizada en Viña del Mar por el delito de estafa reiterada; esto, luego de haber sido acusada de cobrar por servicios que nunca se realizaron.

La banquetera llegó hasta el Juzgado de Garantía, donde se le comunicaron los cargos en su contra a raíz de los servicios que su empresa no prestó en cerca de una veintena de matrimonios, a pesar de haber recibido los respectivos pagos.

Según expuso el fiscal Leonel González, la libertad de la mujer representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que el tribunal acogió, por lo que decidió aplicar la medida cautelar privativa de libertad contra la imputada.

Asimismo, se decretó una orden de detención contra la pareja de la dueña de la empresa, quien no se presentó a la audiencia de formalización en la que también figura como imputado por su presunta participación en el delito de estafa.

En la audiencia se indicó que Probarte Banquetería SpA habría estafado a cerca de una veintena de parejas, situación que venía ocurriendo desde fines del año 2024. Para materalizar el delito, los imputados contactaban a personas en redes sociales o acudían a oficinas, ofreciendo los servicios de banquetería para matrimonios.

De esta manera, cobraban al menos el 20% del presupuesto, materializándose la estafa, pues el servicio contratado nunca se ejecutaba. Según la Fiscalía, fueron 18 las parejas afectadas, quienes pagaron entre $1.700.000 y $20.000.000 por el servicio, llegando a superar los 70 millones de pesos si se suman todas las estafas realizadas.

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