Tras gestiones del diputado Venegas y Christian Cárdenas, se reforzará el servicio de microbuses en los horarios punta en Quilpué

Buenas noticias para el transporte en Quilpué, específicamente para Belloto Sur. A partir de una reunión sostenida en la unión comunal (Unco) con dirigentes y vecinos del sector, el diputado del Distrito 6, Nelson Venegas, junto al ex gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, gestionaron ante la Seremi de Transportes de Valparaíso, una serie de medidas concretas para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje.

Así, el servicio 115 contará con dos salidas entre las 5:00 y 6:00 horas, monitoreados vía GPS para asegurar su cumplimiento. En caso de faltas, la autoridad activará los procesos sancionatorios correspondientes. También, considerando que en hora punta la exigencia es de cinco buses por hora y el operador ha estado despachando solo tres, la autoridad regional de la cartera iniciará un proceso administrativo para aplicar sanciones por los incumplimientos registrados durante el presente mes de octubre.

Adicionalmente, se dispuso el Servicio 115-D por Troncal Sur en hora punta, con una frecuencia de tres buses por hora entre 6:00 y 7:00 y dos buses por hora entre 7:00 y 8:00, medida que permitirá disminuir significativamente los tiempos de viaje hacia los principales polos de estudio y trabajo.

Con estas buenas noticias, el diputado Venegas sostuvo que "acá nuestro compromiso es que los vecinos de Quilpué tengan transporte seguro y frecuente. En ese sentido vamos a seguir monitoreando y sosteniendo coordinación con la Seremi de Transportes, la Delegación Presidencial y con el ex gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, para seguir escuchando y que estas mejoras se consoliden y, de ser necesario, se sigan expandiendo a otros puntos de la comuna".

