Tras fallida primera licitación, reactivan proceso para normalizar el edificio Esmeralda: estudio se implementaría en junio 

A pesar del revés que significó que se declarara desierta la primera licitación para realizar el estudio de diagnóstico del edificio Esmeralda de Valparaíso, el proceso de normalización del inmueble continúa avanzando dentro de los plazos proyectados.

Ubicado en el barrio cívico de la capital regional, el recinto ha estado en el centro del debate por su estado y eventual recuperación, en un contexto donde el estudio técnico resulta clave para definir los costos, plazos y la viabilidad de las obras necesarias, así como un eventual retorno del Gobierno Regional a sus dependencias.

Cabe recordar que, según se informó en febrero, la iniciativa apunta precisamente a contar con un diagnóstico detallado que permita proyectar la regularización del edificio, considerado un paso fundamental para tomar decisiones respecto de su futuro uso. Además, vale hacer presente que el inmueble nunca fue ingresado al Conservador de Bienes Raíces, lo que lo llevó a ser calificado como "edificio fantasma".

En ese contexto, los consejeros regionales fueron informados durante los últimos días de que el primer proceso licitatorio no contó con oferentes, pero que ya se activó un segundo llamado, cuyo cierre está fijado para el próximo 8 de abril.

Así lo dio a conocer la consejera regional (core) Tania Valenzuela (FA), quien explicó que "la verdad es que siempre estuvo contemplado el poder realizar el estudio o iniciarlo al menos durante el primer semestre del año 2026".

En esa línea, la presidenta de la Comisión de Régimen Interior agregó a las consultas de Puranoticia.cl que "entendemos que es compleja la regularización del edificio Esmeralda y, por lo tanto, acá lo único que ocurrió es que hubo un primer llamado, en una licitación que no presentó oferentes, a la cual rápidamente se le dio respuesta, iniciando un segundo proceso, que va a finalizar el día 8 de abril".

Respecto de los plazos proyectados, la autoridad sostuvo que "nosotros esperamos que de hecho durante el mes de mayo, a más tardar en junio, ya se pueda estar implementando, para poder tener claridad a la brevedad, tanto de los montos, como también de las fechas que implicarían poder ejecutar las obras que se requieren".

De esta manera, el proceso sigue su curso a la espera de contar con antecedentes técnicos que permitan avanzar en definiciones concretas sobre el inmueble. Y es que se recalcó que la única forma de tener certeza sobre el destino del edificio Esmeralda y el eventual retorno del Gobierno Regional al recinto es conociendo en detalle los gastos y plazos de ejecución de las obras necesarias para su regularización.

PURANOTICIA