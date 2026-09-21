Gobernador Mundaca advierte recorte de más de $15 mil millones al Gore de Valparaíso y enciende las alarmas por impacto en inversión

La discusión del Presupuesto 2027 para los Gobiernos Regionales (Gores) comenzará durante esta semana, en un escenario que genera preocupación en el Gobierno Regional de Valparaíso debido al recorte presupuestario comunicado por el Ministerio de Hacienda y que, según estimaciones expuestas por el gobernador Rodrigo Mundaca, superaría los $15 mil millones para la Quinta Región.

La autoridad regional abordó el escenario previo a la convocatoria de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) a la Subcomisión de Presupuestos para los Gobiernos Regionales, instancia que sesionará este martes 22 de septiembre y que es liderada por la senadora Yasna Provoste (DC).

Mundaca explicó que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) contempla un programa de funcionamiento y otro de inversión, advirtiendo que una reducción en este último tendría efectos directos sobre la capacidad regional para financiar iniciativas.

"Hoy día un recorte presupuestario en el ámbito del programa 02 de inversión va a afectar directamente a lo que es la inversión pública en un montón de temas que son muy relevantes para nuestra región, en temas de seguridad, de educación, de salud, de vivienda, de medio ambiente, de agua, de cultura", sostuvo el gobernador.

De igual manera, Rodrigo Mundaca agregó que el escenario planteado también podría comprometer la continuidad de programas que cuentan con financiamiento regional, mencionando entre ellos el apoyo al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), a la Comisión Nacional de Riego y los programas Pro-Empleo.

La situación, además, fue planteada por la primera autoridad regional como una contradicción de La Moneda respecto de las expectativas existentes para los Gobiernos Regionales en materia de generación de empleo y continuidad de obras.

"Y esto es bien contradictorio porque el presidente Kast nos ha solicitado a los Gobiernos Regionales de Chile generar puestos de empleo, mantener obras que son muy emblemáticas también, pero por otro lado, las noticias que nos llegan de Hacienda no son tan alentadoras, a propósito de esta rebaja de los presupuestos de los Gobiernos Regionales", señaló el gobernador regional de Valparaíso.

La expectativa del Gore, según explicó su primera autoridad, era al menos mantener durante 2027 el presupuesto correspondiente al presente año. En ese contexto, anticipó una discusión que considera relevante para las regiones y que deberá desarrollarse durante la tramitación de la Ley de Presupuestos.

"De los presupuestos del Gobiernos Regionales dependen en gran medida los 38 municipios de la región, a propósito del marco presupuestario FRIL, donde como Gore hemos destinado $20.000 millones para mantener el marco presupuestario FRIL y de los cuales hay un piso para todos los Gobiernos Comunales del orden de $421 millones, recursos que se destinan a la infraestructura, infraestructura comunitaria, infraestructura deportiva que genera empleo", afirmó Mundaca.

Por último, el gobernador adelantó que participará en esta discusión tanto en su calidad de vicepresidente de Agorechi como desde su rol al frente del Gobierno Regional de Valparaíso, señalando que "esperamos que la fuerza de todos los Gores de Chile se imponga y finalmente no seamos objeto de rebajas presupuestarias que simple y llanamente van a afectar la vida cotidiana de todas y de todos".

PURANOTICIA