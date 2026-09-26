Tras dura derrota en elección interna, Raimundo Palamara renuncia al Partido Republicano

El pasado sábado 8 de agosto, se realizaron las elecciones internas del Partido Republicano en diferentes regiones del país, y en la región de Valparaíso, con un amplio margen, la lista presidida por la diputada Chiara Barchiesi logró imponerse con un 71,3% sobre la lista Militantes Primero, encabezada por el abogado Raimundo Palamara, quien no logró superar el 30%.



Bajo este contexto, este sábado, a casi dos meses de ejecutados los comicios, el jurista mediante un comunicado confirmó su renuncia al Partido Republicano.



“He decidido dar un paso al costado para facilitar que la directiva regional pueda trabajar con toda la militancia, sin excluir a nadie, especialmente a la provincia de Quillota de la cual era Coordinador”, comenzó exponiendo en el escrito.



En la misma línea, Palamara aseguró que solo renunciará a la militancia al interior de la tienda, pero “no al amor por Chile”, lo que asegura continuará “defendiendo con la misma convicción”.



Además, en el texto difundido por el propio abogado, asegura que se trata de una decisión personal la de dejar el partido, descartando que pretenda promover otras renuncias, “sino continuar contribuyendo a nuestro país desde un espacio independiente como lo será la Fundación”, refiriéndose a la Fundación Fuerza Ciudadana, de la cual es presidente, desde donde asegura continuará “impulsando acciones en defensa de los recursos públicos y del desarrollo de Chile, con la independencia que esta labor requiere”.



Para finalizar, aprovechó la instancia para hacer un llamado a quien “esté dispuesto de colocar su granito de arena para promover el respeto a nuestras instituciones es bienvenido”.

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