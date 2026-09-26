Buque Escuela “Esmeralda” regresó a Valparaíso tras finalizar su 70° Crucero de Instrucción

Cerca del mediodía de este sábado 26 de septiembre, el Buque Escuela “Esmeralda” ingresó a la bahía de Valparaíso, poniendo término a su 70° Crucero de Instrucción, travesía que contempló la navegación de 20.164 millas náuticas, equivalentes a más de 37 mil kilómetros, y que llevó a la Unidad por distintos puertos de Chile y el extranjero.

La Unidad fue recibida en el Molo de Abrigo por el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Raúl Silva, junto con familiares de la dotación para acompañar el término de la comisión.

La tradicional bienvenida comenzó incluso antes de su ingreso a puerto. Pitos y sirenas de las naves presentes en la bahía saludaron el retorno de la “Esmeralda”, mientras embarcaciones menores acompañaron parte de su navegación por el borde costero de Concón, Viña del Mar y Valparaíso.

El Comandante del Buque Escuela, Capitán de Navío Edward Gibbons, destacó: “Tuvimos actividades muy memorables, como la navegación por el río Hudson en Nueva York para el 4 de julio, donde pasamos con el velamen completo desplegado rindiendo honores por los 250 años del aniversario de Estados Unidos. También programamos una navegación por el mar Caribe para hacerla completamente a vela, donde estuvimos siete días navegando al 100%”.

El Oficial agregó: “Llegamos hasta Canadá, lo más al norte que pudimos visitar, y cruzamos el Canal de Panamá dos veces, hacia el norte y hacia el sur; fue una muy buena experiencia. Además, tuvimos una recepción muy linda en todos los puertos que visitamos, no solo por la comunidad chilena en el extranjero que se agolpaba en los muelles para vernos llegar, sino también por mucha gente local a la que le gustan los veleros y que ya ha visto llegar a la 'Esmeralda' en distintas oportunidades. Estamos muy contentos por el gran recibimiento que tuvimos en cada puerto al que llegamos”.

Durante la travesía, se contó con una dotación de 269 personas, entre ellas 35 mujeres, además de nueve Oficiales extranjeros invitados y cinco Oficiales pertenecientes a otras ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Guardiamarinas y Marineros desarrollaron un intenso programa de instrucción destinado a complementar los conocimientos adquiridos en tierra con la experiencia práctica de la navegación. Las rutinas a bordo, las guardias, maniobras, navegación a vela y diferentes actividades profesionales permitieron continuar fortaleciendo las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de sus futuras destinaciones.

REPRESENTANDO A CHILE EN EL EXTRANJERO

El itinerario contempló las recaladas en Arica, Nueva Orleans, Norfolk, Nueva York, Boston, Quebec, Panamá e Iquique, permitiendo que la “Esmeralda” cumpliera nuevamente su tradicional rol como embajadora de Chile, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación con los países y Armadas visitadas.

Uno de los principales hitos de este 70° Crucero de Instrucción fue su participación en SAIL 250, encuentro náutico internacional desarrollado en Estados Unidos en el marco de las actividades conmemorativas por los 250 años de su Independencia. En Nueva York, el Buque Escuela compartió con grandes veleros y unidades navales de diferentes países, representando a Chile ante miles de personas que participaron de las actividades.

La última recalada internacional se efectuó en Panamá, cerrando así la fase internacional del crucero. Desde ese punto, la Unidad inició su navegación de regreso a Chile, retomando el contacto con el territorio nacional para completar la etapa final de la comisión.

Tras visitar Iquique, el Buque Escuela efectuó una escala en Caldera y posteriormente navegó por la bahía de Coquimbo. Allí, cientos de personas se congregaron en el sector del Faro Monumental de La Serena para observar el paso de la “Dama Blanca” y el despliegue de sus velas, antes de que continuara su navegación definitiva rumbo a Valparaíso.

TÉRMINO DE LA COMISIÓN

A su llegada, el Comandante del Buque Escuela “Esmeralda”, Capitán de Navío Edward Gibbons, destacó el significado de completar una nueva travesía de instrucción y el trabajo realizado por su dotación durante los meses de navegación.

El Marinero Primero Mecánico Máquina Branco Salinas declaró: "Para mí fue una experiencia única haber participado en este viaje de instrucción. Aprendí demasiado en el puente de mando, en la sala de máquinas y también en las maniobras veleras. Fueron cinco meses de sacrificio por estar lejos de la familia".

Mientras que la Guardiamarina Camila Castro señaló: "Fue una experiencia muy buena, aprendimos muchísimo con el curso de Guardiamarina, la experiencia de subir por alto, la experiencia que tuvimos acá en el puente de mando, lo que nos enseñaron los instructores y el personal de la dotación; fue una experiencia muy gratificante y buena para la carrera profesional".

La recalada en Valparaíso puso término a cinco meses de navegación, instrucción y representación internacional, durante los cuales la dotación enfrentó las exigencias propias de la vida en el mar y fortaleció los conocimientos, competencias y valores que forman parte de la profesión naval.

Con el término de su 70° Crucero de Instrucción, el Buque Escuela “Esmeralda” completa una nueva travesía dedicada a la formación de las futuras generaciones de marinos y a la representación de Chile en el extranjero, regresando a su puerto base después de llevar el pabellón nacional por distintos puertos del continente y cumplir una vez más su misión como embajadora.

La Armada de Chile reafirma su compromiso con la formación de excelencia de sus dotaciones y la protección de los intereses nacionales, consolidando a través de sus unidades el prestigio de la Institución y la legitimidad pública en el ámbito nacional e internacional.

PURANOTICIA