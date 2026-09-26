RN Valparaíso suma tres nuevos militantes y fortalece su despliegue regional

Con una amplia presencia de autoridades, dirigentes y militantes, Renovación Nacional realizó un nuevo Consejo Regional en el Estadio Italiano de Villa Alemana, encabezado por su presidenta regional y alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.

El principal hito político del encuentro fue la presentación de tres nuevos militantes: Paola Toledo, concejala de Quilpué; Janet Lizana, concejala de Villa Alemana; y Emanuel Olfos, consejero regional por Marga Marga.

La llegada de estas tres autoridades fortalece de manera concreta la representación municipal y regional de Renovación Nacional y amplía su presencia en territorios estratégicos de la Región de Valparaíso. Sus incorporaciones fueron valoradas como una señal de crecimiento, apertura y capacidad de convocatoria de la directiva regional.

El ingreso de Paola Toledo, Janet Lizana y Emanuel Olfos representa, además, la voluntad de sumar nuevas experiencias y liderazgos a un proyecto político de futuro. Renovación Nacional reafirmó que todas las personas que compartan sus principios democráticos, su vocación de servicio público y su compromiso con el progreso de Chile son bienvenidas a participar en la construcción de una alternativa amplia y responsable.

El Consejo Regional permitió también fijar los lineamientos políticos y territoriales del partido ante los próximos desafíos electorales, particularmente las futuras elecciones municipales y de consejeros regionales.

Como segundo eje de la jornada, se rindió un emotivo homenaje al expresidente Sebastián Piñera, con quien Carolina Corti trabajó durante su segundo gobierno. En su intervención, la presidenta regional destacó su liderazgo, vocación democrática, capacidad de trabajo y la mística que permitió convocar a millones de chilenos y alcanzar en dos oportunidades la Presidencia de la República.

“El pasado de Sebastián Piñera ya está escrito, y muy bien escrito. Pero su historia continúa cada vez que alguien recoge sus convicciones y decide transformarlas en futuro. No alcanzó a recorrer con nosotros todos los caminos pendientes, pero nos dejó la brújula”, expresó Carolina Corti.

Carolina Corti recordó también el legado familiar de Sebastián Piñera, representado por doña Cecilia Morel y sus hijos, y su permanente llamado a construir un proyecto grande y noble, capaz de despertar la esperanza de los chilenos por una vida mejor, más plena y más feliz.

El encuentro abordó además la crisis del empleo y las propuestas presentadas por Renovación Nacional para enfrentarla. Se trata de dos medidas aplicadas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que el partido propone recuperar debido a los resultados que demostraron en momentos especialmente complejos.

La actividad contó con la presencia de la presidenta nacional de RN, Andrea Balladares; el senador Andrés Longton; los alcaldes Luciano Valenzuela, de Limache, y Nelson Estay, de Villa Alemana; además de los concejales Matías Irarrázabal, de Limache; Roberto Morgado, de Villa Alemana; Javier Cortés, de Quilpué; Leonardo Contreras, de Valparaíso; y Francisco Mejías, de Viña del Mar.

La convocatoria fue valorada como una señal de unidad, fortalecimiento territorial y respaldo a la directiva regional encabezada por Carolina Corti. El encuentro concluyó con el compromiso de continuar ampliando la presencia de Renovación Nacional en las comunas y de trabajar coordinadamente en la construcción de un proyecto político de futuro para la Región de Valparaíso y el país.

PURANOTICIA