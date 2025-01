Tras denuncia ante Contraloría por inoperatividad de equipos, Hospital Fricke de Viña fija fecha para reponer sus tomógrafos

Los problemas en importantes equipos tecnológicos para la atención de pacientes tienen en el centro de la polémica al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, más aún luego que dirigentes de la Federación de Funcionarios de la Salud (Fenats) Histórica del recinto acudieran a Contraloría a estampar una denuncia por falta de probidad administrativa y notable abandono de deberes contra el Servicio de Salud.

Según explicaron los trabajadores a Puranoticia.cl, desde hace algunas semanas el establecimiento de salud viñamarino enfrenta una situación "crítica" debido a la inoperatividad de algunos equipos tecnológicos, como los de radiología, motivo por el que solicitaron al ente fiscalizador de los organismos del Estado que realice una investigación y determine las eventuales responsabilidades en el tema.

"No podemos aceptar que los equipos de radiología estén en mal estado y buscamos que se determinen las responsabilidades que, quizás son de administraciones anteriores, del por qué los equipos no funcionan. Se están comprando servicios en otras clínicas, como es el caso del Hospital Clínico y la Clínica Reñaca, y se gasta el presupuesto y esto se pudo haber prevenido", indicó a este medio Jorge López, presidente de la agrupación de funcionarios del recinto de salud.

En específico, la Fenats Histórica del Hospital Fricke sostuvo que el la bobina de cabeza del resonador magnético de la Unidad de Radiología no funciona, al igual que los dos escáneres (Revolution N° de Inventario 8799 y Optima N° de Inventario 8775) y el tomógrafo, equipo especializado en realizar tomografías computarizadas.

"Estos equipos son esenciales para la correcta atención de los pacientes y la entrega de diagnósticos médicos adecuados. Pese a que han permanecido fuera de servicio un tiempo considerable, las autoridades a cargo han optado por no priorizar su reparación, lo que ha generado una grave afectación en la calidad de la atención médica, así como una desviación significativa de los recursos para contratar servicios privados que cubran las funciones de los equipos inoperativos", añadió el dirigente.

Frente a todas estas situaciones, el Hospital Dr. Gustavo Fricke elaboró una respuesta que por escrito envió a Puranoticia.cl, señalando al respecto que "todos los pacientes que requieren prestaciones asociadas a tomógrafos y a resonancias cerebrales se encuentran recibiendo atenciones oportunas, gestionadas a través de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP)".

Luego, afirmaron que se encuentran activos los convenios con tres instituciones privadas de la zona y la coordinación con los Hospitales de Quilpué y Biprovincial Quillota - Petorca, gestionándose más de 400 tomografías que garantizan el diagnóstico y el seguimiento de los usuarios del establecimiento de salud viñamarino.

Asimismo, recordaron que Hospital Biprovincial Quillota - Petorca cuenta con el protocolo de clave stroke y un resonador magnético nuclear disponible para realizar exámenes cerebrales, situación que ha permitido realizar el traslado y posteriormente examinar exitosamente a un paciente que lo ha requerido.

Además, aseguraron que para garantizar la oportunidad en la atención de los pacientes, el establecimiento de la Ciudad Jardín destinó tres ambulancias para el traslado de los pacientes, además del respectivo apoyo de SAMU en los casos necesarios.

Pero junto a todo ello, manifestaron que la Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar "se encuentra realizando las gestiones para reponer esta semana los servicios de sus tomógrafos, con la importación de sus repuestos".

Respecto al resonador magnético nuclear, informaron que "se encuentra limitado sólo para los exámenes cerebrales", pero que continúa en funcionamiento para otros exámenes. "La instalación del insumo necesario para la reposición de la prestación, que debe ser importado, se realizará también durante los próximos días", agregaron.

Finalmente expusieron que el hospital base viñamarino "se encuentra funcionando de manera normal, entregando prestaciones de alta complejidad a pacientes pediátricos como adultos, tanto de la red asistencial como de la región de Valparaíso, y refuerza su compromiso con la entrega de una atención de calidad para la población, por lo que sus subdirecciones se encuentran trabajando para la normalización de todos sus procesos a la brevedad".

Cabe recordar que el tema fue abordado incluso por el senador Francisco Chahuán, quien dijo a Puranoticia.cl que "frente a la inquietud planteada por los médicos, me parece que es muy grave que hoy tengamos los dos escáner del Hospital Fricke fuera de servicio por no haber hecho las mantenciones adecuadas desde que se inauguró el hospital. Es particularmente grave, pensando que se trata de un centro de referencia nacional donde, por la cantidad de enfermos críticos que llegan, no contar con escáner puede significar la vida o la muerte de una persona".

