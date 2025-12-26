Tras casi una semana activa, Senapred cancela la Alerta Amarilla por calor intenso en cinco provincias de la región de Valparaíso

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga.

La medida decreteda por el organismo se manutvo vigente desde el lunes 22 de diciembre.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), fue cancelado el aviso A492-1/2025, el cual pronosticaba altas temperaturas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región de Valparaíso.

Lo anterior, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.

En consideración a estos antecedentes, que suponen una disminución del riesgo asociado a dicha variable, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga.

