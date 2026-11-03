Tras atropello de estudiante, Valparaíso inicia plan de seguridad vial en colegios

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en los entornos escolares, la Municipalidad de Valparaíso dio inicio al plan piloto de demarcaciones del programa Retorno Seguro a Clases 2027, comenzando por el frontis del colegio Carlos Cousiño.

Los trabajos contemplaron 60 metros de re-demarcaciones horizontales de espacios reservados para buses escolares y personas en situación de discapacidad, junto con la renovación de señaléticas verticales. Estas mejoras buscan ordenar la circulación vehicular, evitar el estacionamiento en zonas no habilitadas y entregar mayores condiciones de seguridad a estudiantes, apoderados y funcionarios del establecimiento.

La intervención cobra especial relevancia tras el atropello de un estudiante del colegio el pasado 21 de octubre, situación que reforzó la necesidad de implementar medidas para prevenir accidentes y mejorar las condiciones de desplazamiento en el sector.

La iniciativa fue valorada por la comunidad educativa. Eugenia Pérez, rectora (s) del colegio Carlos Cousiño, señaló que “estamos muy agradecidos por la gestión realizada en beneficio de nuestra comunidad educativa, ya que semanas atrás uno de nuestros alumnos sufrió el atropello en una calle aledaña. Entonces, es muy importante este trabajo con la municipalidad y el que haremos con la comunidad educativa para que se cumplan las demarcaciones establecidas”.

En la misma línea, Pedro Solís, representante del Sindicato de Transporte Escolar y Turismo de Valparaíso, destacó el trabajo conjunto con el municipio y la importancia de contar con espacios adecuados para desarrollar sus labores. “Agradezco al municipio por estas demarcaciones de seguridad que nos da y así nosotros trabajar en conjunto con la comunidad”, puntualizó.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó que "poder tener demarcaciones exclusivas evitará la doble fila o no poder entregar a los niños de forma segura, lo que podemos ir logrando a través de estos procesos. Además, se hicieron arreglos en el paradero, el establecimiento de la zona de buses y transporte público, más el ‘beso y chao’, que es el lugar donde las personas que vienen a dejar a sus hijos o hijas en automóvil puedan hacerlo de forma segura y rápida”.

La jefa comunal agregó que "las medidas que estamos tomando hoy acá, y que queremos replicar en otros establecimientos, son precisamente para asegurarnos o, al menos, establecer ciertas reglas que le permitan a los estudiantes llegar de forma segura a sus establecimientos, pero sabemos que eso lo logramos no solamente haciendo las demarcaciones, sino que con la colaboración tanto de los transeúntes como de quienes manejan distintos automóviles y el transporte público”.

De esta manera, la Municipalidad de Valparaíso avanza en la implementación de medidas preventivas y de ordenamiento vial que permitan generar entornos escolares más seguros, como parte de la preparación para el retorno a clases 2027.

PURANOTICIA