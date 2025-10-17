Tras asesinato de escolar en Viña del Mar, diputado Barrios pide "compromiso colectivo" para erradicar la violencia en los colegios

El diputado del Distrito 7 de la región de Valparaíso, Arturo Barrios, ante el asesinato de un joven estudiante en las afueras de su liceo expresó que "el país entero ha recibido con dolor la noticia del fallecimiento de un joven de 16 años, estudiante de segundo medio del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, quien fue víctima de un ataque con arma blanca presuntamente cometido por un ex compañero de curso".

"Como diputado por esta ciudad, y como profesor, no puedo sino expresar mi consternación y mi más profundo pesar ante una tragedia que nos afecta a todos”, agregó el parlamentario del Partido Socialista, agregando que "envío mis condolencias a la familia del estudiante, a sus amigos y a la comunidad educativa del liceo. Ninguna palabra puede aliviar una pérdida de esta magnitud, pero sí debemos transformar el dolor en compromiso colectivo para erradicar la violencia en nuestros espacios educativos”.

Asimismo, indicó que “este hecho no puede quedar reducido a un caso policial. Debe llevarnos a revisar de manera urgente los mecanismos de prevención, acompañamiento y detección temprana de conflictos dentro de los colegios. Los establecimientos educacionales deben ser de respeto y de contención emocional, donde cada estudiante encuentre protección y orientación, y especialmente disponer de entornos seguros para poder asistir tranquilamente a sus liceos, colegios y escuelas”.

También planteó que “estoy solicitando que las instituciones competentes —Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y Ministerio de Educación— actúen con celeridad y transparencia para esclarecer lo sucedido y asegurar que haya justicia. Y también para reforzar la vigilancia policial en los alrededores de los establecimientos educacionales. No puede haber impunidad cuando se ha segado la vida de un menor de edad en el contexto escolar”.

Como integrante de la Comisión de Educación, el diputado Barrios propuso que “impulsaremos medidas concretas para fortalecer la convivencia escolar, mejorar la cobertura de apoyo psicológico y emocional, y establecer sistemas de alerta temprana que permitan intervenir antes de que las diferencias se transformen en agresiones”.

Finalmente, reiteró su llamado a las familias, docentes y comunidades a "reforzar la comunicación con los jóvenes, a acompañarlos en su desarrollo emocional y a enseñarles el valor del diálogo y la empatía. Educar para la paz es hoy una urgencia moral y política. El asesinato de este estudiante no puede quedar en el olvido. Debe ser un punto de inflexión para avanzar hacia una educación que proteja, que oriente y que devuelva la esperanza a las familias de Viña del Mar y de todo Chile”.

PURANOTICIA