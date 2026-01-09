Detienen a extranjero que minutos antes había robado millonaria suma a adulto mayor en la salida de un céntrico banco de Valparaíso

Un delincuente que abordó a un adulto mayor para robarle a la salida de un banco en Valparaíso fue detenido por personal de Carabineros en la calle Esmeralda.

Mientras realizaba patrullajes preventivos en el marco del plan «Verano Seguro», los carabineros fueron alertados por transeúntes de que hace unos instantes un adulto mayor había sido abordado por un hombre que vestía de color negro.

De igual forma, les indicaron a los uniformados que a tirones le sustrajo una mochila que, conforme al relato de la propia víctima, contenía un total $5 millones.

Los policías fueron en busca del antisocial, dándole alcance a cinco cuadras del hecho.

Al revisar la mochila, constataron que ésta contenía una alta cantidad de dinero, contabilizándose un total de $4.790.000.

El detenido tiene 24 años y es de nacionalidad extranjera. Además, registra desde diciembre de 2025 una orden de detención pendiente por el delito de robo por sorpresa, desde el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA