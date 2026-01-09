Cae banda dedicada al robo de casas en Quilpué: tres detenidos con amplio prontuario

Carabineros dio cuenta de un operativo en el que sorprendió a tres sujetos que cometían un delito de robo al interior de una vivienda en la comuna de Quilpué.

Tras ser alertados, los uniformados llegaron al inmueble de calle Blanco Encalada, divisando a los sujetos que saltaron el cierre perimetral y huyeron en un auto.

Los funcionarios policiales acudieron tras sus pasos, pero al verse rodeados, descendieron del automóvil para continuar huyendo a pie, logrando su detención.

Los imputados habrían ingresado a sustraer especies a distintos domicilios del sector, tales como joyas, dinero en efectivo y aparatos tecnológicos.

Las especies robadas fueron avaluadas en la suma total de $2.294.000.

Los detenidos, de 28, 30 y 52 años, todos con antecedentes penales, pasarán a audiencia de control de detención por el delito cometido en flagrancia.

PURANOTICIA