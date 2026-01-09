Concón integra sistema de alarma comunitaria con Mendoza para proteger a turistas argentinos que visitan la Quinta Región

Como una medida para prevenir y combatir el delito contra los turistas argentinos que visitan la región de Valparaíso durante la temporada, la comuna de Concón adoptó una innovadora medida, tras distintas gestiones de integración territorial internacional con la provincia argentina de Mendoza.

Se trata de la integración del Sistema de Alarma Comunitaria (SAC) de Concón con los datos del país trasandino, entregando la posibilidad de poder alertar a los equipos de Seguridad Pública Municipal en caso de ser víctimas de un delito en territorio nacional, tan sólo ocupando la aplicación móvil a la que ya han tenido también acceso las vecinas y vecinos de Concón, y que fue desarrollado por Polo Tic Mendoza.

El SAC lleva ya casi un año implementando en la la comuna, en el marco del Plan Integral de Seguridad, que contempló una inversión de más de $1.500 millones para distintas iniciativas, además del trabajo de cooperación binacional que constó de asesoría técnica y adaptación del sistema al contexto chileno.

Así lo contó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, junto al alcalde de Freddy Ramírez, quienes destacaron la importancia de crear soluciones concretas y prácticas que aporten sustancialmente a la seguridad de quienes visitan la región, sobre todo en esta época en que los asaltos y robos suben en desmedro del público argentino.

Sobre esto, Costarelli sostuvo que “estamos vinculando ambos sistemas de Alarma Comunitaria. Ambas ciudades ocupan la misma tecnología desarrollada acá en nuestro Parque Tic, por lo que es posible poder vincular y conectar estas centrales de alarma, para que todas las personas que viajen de Mendoza a Chile se sientan protegidos”.

“Las personas que tengan la aplicación del SAC, que estén adheridos a un sistema en Argentina, cuando crucen a Chile les funcionará con el centro de monitoreo instalado en este momento en Concón (...) Son un total de 50 mil mendocinos que ocupan este sistema, que cuando puedan cruzar al país hermano, puedan sentirse protegidos”, complementó la autoridad argentina.

Por su parte, el alcalde Freddy Ramírez sostuvo que “lo primero que hay que indicar, es que esto es un trabajo que lleva dos años con Godoy Cruz y que ha dado muy buenos resultados (...) nos preocupa mucho la seguridad de los turistas argentinos en nuestras costas, por lo que hemos escalado tecnológicamente, haciendo que todos los que tengan la aplicación SAC, puedan estar protegidos por nuestro sistema de monitoreo, prestando resguardo y apoyo ante una situación compleja”.

“Corresponde tras esta reunión, contactar a la alcaldesa Macarena Ripamonti, para que esto escale. El turista argentino tiene como destino Viña, Valparaíso y Concón, por lo que haremos todos los esfuerzos para que en esta primera etapa, podamos triangular la seguridad pública para que quienes nos visitan se sientan protegidos (...) esperamos el próximo año tener todo esto completamente implementado, teniendo un grado más de seguridad para quienes nos visitan durante enero y febrero", adelantó el jefe comunal conconino.

Actualmente la Central de Cámaras y Monitoreo de Concón se encuentra ubicada en el nuevo edificio, en la Av. José Yáñez, junto al Centro Comunitario de Concón, y que otorga centralidad e inmediatez de reacción a los equipos de Seguridad Pública Municipal.

