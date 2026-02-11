Tras años de espera: Instalan la primera piedra de la futura Subcomisaría de Forestal Alto en Viña del Mar

Tras diversas gestiones y acciones, este miércoles 11 de febrero se colocó la primera piedra de la anhelada subcomisaría de Carabineros de Forestal Alto, dependiente de la 5ta. Comisaría, que potenciará la seguridad de este importante sector de Viña del Mar.

Tras el inicio de obras hace algunas semanas, esta jornada se concretó el hito de la construcción del recinto policial que fue encabezado por el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la alcaldesa Macarena Ripamonti, y el director (s) de Carabineros, General Inspector, Rodrigo Espinoza, junto a otras autoridades y vecinos.

La construcción del inmueble implica una inversión de $7.500 millones y su ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, beneficiando a más de 50 mil personas cuando esté ejecutado a fines del 2027 de acuerdo con los plazos proyectados.

Ripamonti destacó que “ya estamos en contacto con el administrador de contratos de modo de poder apurar todos los servicios que muchas veces están fuera de la órbita de control y capacidad de gestión de la propia empresa. Vamos a estar aliados, todos juntos para poder sacar esto en el mínimo tiempo posible”.

En tal sentido, la jefa comunal subrayó que “tenemos experiencias de éxito en el SAR de Miraflores, que ya está el ciento por ciento construido dentro de los plazos; eso es un ejemplo de que cuando nos coordinamos para monitorear la ejecución de la obra podemos conseguirlo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, reiteró que el proyecto es un requerimiento anhelado desde hace mucho tiempo por la comunidad y comentó que “Viña del Mar tiene una particularidad y es que sus servicios tienen que ser observados no solo desde el punto de vista de la demanda regular sino que además, es una comuna que dado determinado tipo de eventos, incluyendo el verano y el Festival de Viña suponen demanda de servicios adicionales por lo cual la infraestructura policial tiene que estar ser funcional a esos propósitos también”.

PROYECTO

La infraestructura se edificará en un terreno de 3.004 m2 que el Municipio de Viña del Mar entregó en comodato, y que se ubica entre los pasajes Magallanes y Lota y la Avenida Viña del Mar, frente al Parque Urbano Jonathan Araya Olivares y Tranque Forestal, y tendrá 4 niveles y una multicancha.

El director (s) de Carabineros, General Inspector, Rodrigo Espinoza, detalló que “es una renovada, funcional e innovadora infraestructura que contribuirá a seguir fortaleciendo la presencia de carabineros de Chile en un punto neurálgico de Viña del Mar y la región de Valparaíso. Más allá de las labores preventivas, de control e investigativas que llevará adelante su personal, esperamos que se constituya en un espacio de encuentro e integración entre la comunidad y sus carabineros”, dijo.

LARGA HISTORIA

La construcción del recinto data desde el 2012, fecha en que el Municipio acordó entregar a Carabineros el comodato por 99 años de este terreno para la construcción de una nueva tenencia de Carabineros para Forestal.

En septiembre de 2013, el proyecto fue elevado por Carabineros a categoría de Subcomisaría. Si bien en 2015 se firmó en una ceremonia el comodato de traspaso del terreno, la iniciativa no avanzó.

Al asumir la administración del municipio, la alcaldesa Macarena Ripamonti intensificó las gestiones con Carabineros y los entes correspondientes para agilizar los trámites que permitieran llevar a cabo la obra. Es así que el 2024 se obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), y el año pasado el financiamiento para su construcción, incluyendo aumento de recursos, y finalmente la adjudicación de la obra , que a partir de hoy comienza a ser realidad.

IMÁGENES

