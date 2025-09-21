Tras accidentes, Carolina Marzán pide urgencia para ley que exige test de drogas a choferes

La diputada Carolina Marzán pidió al Gobierno dar urgencia al proyecto de ley que busca aumentar las exigencias para los choferes de buses, exigiendo a las empresas la realización de test de drogas.

“Hemos visto, lamentablemente, durante todo el año una gran cantidad de accidentes, con resultados de muerte donde los choferes conducían bajo el efecto de las drogas. Las empresas deben asumir responsabilidades ante hechos tan dramáticos que han dejado fallecidos y familias destrozadas”, indicó Marzán.

En esta línea, la parlamentaria pidió a “la secretaría general de la presidencia que gestione ante el gobierno la urgencia para un proyecto que nace, precisamente de una tragedia como ésta, en Valparaíso, con la muerte de un escolar de tan solo 14 años, Mauro Alberto, y cuyo accidente fue ocasionado por un chofer bajo el efecto de las drogas”.

La diputada explicó que el proyecto exige a las empresas de transporte público y privado realizar cada 6 meses un control de detección de consumo de drogas con costo para la empresa.

Además, la iniciativa establece que se deberá realizar un registro en que conste la realización del examen, el cual tendrá que ser informado a la autoridad competente.

En cuanto al incumplimiento de esta obligación, será causal de aplicación de multas y, en caso de reincidencia, de término de la autorización asociada al servicio de transporte de pasajeros.

“Nada puede justificar ni el consumo de drogas ni estos accidentes que terminan con vida como le ocurrió al escolar de nuestra región. Las personas deben tener la seguridad de saber que, si se suben a un transporte, público o privado, llegarán a sus destinos sanos y salvos”, expresó.

