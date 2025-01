Tras 140 años de servicio, congregación Hermanitas de los Pobres anuncia el cierre del hogar de personas mayores en Viña del Mar

Luego de casi 140 años de presencia en la diócesis del Valparaíso, las Hermanitas de los Pobres anunciaron que cerrarán las puertas del hogar de personas mayores que administran en el sector de Gómez Carreño, en la parte alta de Viña del Mar.

Según informaron a través de un comunicado, el motivo de esta decisión está en la "falta de vocaciones", según dieron a conocer a través de un comunicado público.

"Queremos comunicarles con tristeza y emoción que muy a pesar nuestro y por falta de vocaciones nos vemos obligadas a dejar la dirección de la Casa de Viña del Mar", señalaron las religiosas en el documento al que accedió Puranoticia.cl.

De igual forma, señalaron que ​"es con gran pena que hacemos este comunicado, y queremos anunciarlo a cada uno de ustedes directamente, para que sepan verdaderamente las razones que nos obligan a dejar esta casa tan querida".

"No ha sido una decisión fácil, pero la realidad la vemos todos. Las Hermanitas, cada vez más envejecidas y muchas enfermas, no tenemos vocaciones para seguir llevando este hogar", añadieron en el comunicado.

​También señalaron que "todavía no sabemos cuándo dejaremos la casa o a quien dejaremos la dirección, pero sí que la dejaremos en manos de gente que siga ayudando a nuestros mayores. Buscaremos que la casa quede en buenas manos. No los abandonaremos. Esperamos encontrar pronto a las personas adecuadas que se queden al cuidado del hogar y de los residentes. En cuanto encontremos a las personas adecuadas, les comunicaremos la noticia lo antes posible".

Finalmente expusieron que "hemos querido informarles para que esta noticia la sepan por nosotras mismas y las verdaderas razones de esta decisión. Gracias por todo y por favor recen por nosotras, para que el Señor nos envíe vocaciones para cuidar a los ancianos pobres y sobre todo para servirle a Él y a su Reino".

La decisión comunicada por las Hermanitas de los Pobres de Viña de Mar fue lamentada por el ex consejero regional (core) y ex candidato a Gobernador Regional, Manuel Millones, quien señaló que "en consideracion a mi cercanía con este hogar y conocedor del hermoso y gran trabajo por el bienestar de las personas mayores que realizan, es que me comunique con las religiosas este domingo para ver cómo podemos evitar el cierre del hogar y velar por la permanencia en el lugar de las 60 personas residentes. La respuesta, lamentablemente, no es de decisión local y, por lo mismo, espero reunirme con la madre superiora, que actualmente esta fuera del país".

La ex autoridad precisó que "la idea es buscar alguna institución que asuma este desafío y continúe el hogar bajo administración de alguna fundación o otro organismo público o privado. Esta es una obra de caridad que lleva mas de 140 años en la región y que se sostuvo por el modelo que ellas le imprimían y que provenía de la caridad, donde muchas personas anónimamente colaboraban para sostener los gastos operacionales. Es así como aportaban con alimentos, verduras, pañales, etcétera".

"El hogar no recibía aporte estatal, pese a ser modelo de gestión, y cuyos residentes eran personas de escasos recursos o de sectores medios empobrecidos mayoritariamente. La crisis de las vocaciones ha derivado en el cierre de otras obras de caridad en el país y en el mundo, donde religiosas lideraban diversas instituciones que cobijaban a personas mayores y también menores. Bueno, esta vez nos golpea en la región y nada menos que en una obra extraordinaria, como lo son las Hermanitas de los Pobres de Gómez Carreño", continuó indicando el ex Core de Valparaíso.

Finalmente, Millones expresó que "un hogar o Eleam –como se les denomina– de este nivel y calidad en el mundo privado tiene un costo mensual que varia entre los $800 a $1,2 millones. Por cierto que hay de valores más altos. Sin embargo, el grueso de residencias para personas mayores se sostiene con las pensiones de los propios adultos residentes y, por cierto, muchas de ellas dejan mucho que desear, por una sencilla razón: los gastos son mayores a los ingresos y el Estado esta ausente en poder subvencionar a estás residencias, pese a que tenemos una población envejecida y pensiones miserables para sostenerse".

