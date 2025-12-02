Tras 11 meses en las sombras, causa contra hijo del Alcalde de Quillota revive: Luis Mella Jr. será formalizado por chocar ebrio en Limache

Un poco más de 11 meses tuvieron que pasar para que finalmente se registraran avances en la causa iniciada contra Luis Mella Andaur, hijo del alcalde de Quillota, a raíz del accidente de tránsito ocurrido la mañana del 1 de enero de 2025 en la calle Palmira Romano Norte, en Limache. Esto, pues Puranoticia.cl confirmó que el responsable del siniestro vial será formalizado por lo ocurrido aquella fecha.

Ese día, el vehículo que conducía Mella impactó por la parte trasera a Gilbert Ortiz Hurtado, quien se desplazaba junto a su hijo de 8 años. Aunque ninguno resultó con lesiones físicas, ambos quedaron en estado de shock debido a la violencia del golpe.

El accidente se produjo cuando Ortiz disminuyó la velocidad al advertir la presencia de un lomo de toro en la vía. En ese instante, el automóvil conducido por Mella colisionó bruscamente contra el suyo. Tras el impacto, el responsable solicitó que no se llamara a Carabineros, argumentando que había consumido alcohol y no quería enfrentar problemas, especialmente considerando la investidura de su padre.

Pese a esa petición, Ortiz decidió igualmente llamar a Carabineros, cuyos funcionarios uniformados realizaron el alcotest a ambos conductores, arrojando resultado cero para Ortiz y 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre para Mella Andaur, confirmando que manejaba en estado de ebriedad. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la Comisaría de Limache para el procedimiento de rigor.

Hasta ese lugar llegó también la madre de Mella Andaur, quien solicitó nuevamente que no se concretara la denuncia formal. Incluso le propuso a la víctima hacerse cargo de los daños materiales ocasionados al vehículo afectado. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada y Ortiz optó por utilizar su seguro automotriz y continuar adelante con la causa, esperando que se cumpliera el proceso legal correspondiente.

RETRASOS INEXPLICABLES

A partir de entonces, comenzaron a surgir una serie de inexplicables retrasos. Los meses pasaron sin que existieran respuestas claras respecto del examen de alcoholemia realizado por el Servicio Médico Legal (SML), un documento clave para el avance del caso. Ante la falta de información, Gilbert Ortiz recurrió en junio a una solicitud vía Ley de Transparencia, desde donde se le informó que los resultados estarían disponibles en julio y que estos serían enviados directamente al Ministerio Público en Limache.

No obstante, los problemas continuaron; esto, debido a que la Fiscalía local de Limache no entregaba respuesta alguna sobre el estado de la causa, pese a los reiterados intentos de Ortiz por obtener información. Según denunció, incluso sus solicitudes de reunión con el fiscal jefe, Guillermo Sánchez, no eran aceptadas, profundizando la sensación de abandono y falta de avance en el caso.

Buscando respuestas, en octubre la víctima le pidió a la Fiscalía de Limache una copia de la carpeta, donde por fin le pasaron los exámenes, detectando que estos se realizaron en laboratorio el 6 de enero y los resultados del certificado tienen fecha 7 de enero. Entonces, ¿qué pasó entre el 7 de enero y julio, cuando recién lo despacharon? "Hasta el momento no tengo respuesta de eso", comentó a Puranoticia.cl.

¿Cuál es su teoría? "Yo creo, aunque no tengo cómo comprobarlo, es que como el padre de Mella (el Alcalde de Quillota) es médico y su señora tiene que ver también con la salud, es enfermera me parece, creo que trataron de retrasarlo o que los exámenes se retrasaran, de tal manera que demoró tanto".

FORMALIZACIÓN

Al advertir que la Fiscalía local de Limache no le concedía entrevistas, Gilbert Ortiz recurre directamente a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ponerlos en conocimiento de lo que ocurría, aportando todos los antecedentes de la causa. Esto fue clave, pues no pasó ni una semana y el fiscal Guillermo Sánchez confirmó la formalización, la cual fue fijada para el jueves 4 de diciembre, a las 09:00 horas, en el Juzgado de Garantía.

Pero a pesar del avance conseguido, la víctima del accidente del 1 de enero cuenta a Puranoticia.cl que tiene otro problema: ningún abogado quiere representarlo al enterarse que el imputado es hijo del alcalde Luis Mella. "He tratado de conseguir abogados y en cuatro posibilidades que tengo, se enteran que el imputado es hijo del Alcalde de Quillota y literalmente no me hablan más, no siguen los contactos, por lo tanto no he podido lograr representación", contó Ortiz, quien precisó que los profesionales con los que se ha contactado son de Limache y de Villa Alemana.

Consultado por sus expectativas en torno a la audiencia de formalización, expresó que "lo que espero principalmente es que esto no quede impune, que se sigan las reglas que están determinadas con respecto a la justicia, ya sea con una salida condicional del procedimiento o un juicio simplificado. Lo que el juez determine".

MES NO TRABAJADO

Si bien, los daños del automóvil fueron cubiertos por el seguro, Ortiz confesó que lo que más le afectó fue no poder utilizar su vehículo para trabajar, considerando que es conductor de una aplicación de transporte de pasajeros, y que, al tener la máquina en reparaciones durante casi tres meses, sólo pudo trabajar dos meses, ya que se consiguió un automóvil para poder continuar con sus labores en Uber. Por este motivo, espera que Luis Mella Jr. haga la reparación económica o pague por el perjuicio causado.

"De esos tres meses en taller, yo pude trabajar dos meses porque me conseguí un vehículo, pero hubo un mes donde no percibí dinero. Y eso lo puedo demostrar porque por todos los trabajos de aplicación uno da boletas y esas boletas están en el Servicio de Impuestos Internos. Y esas boletas están desfasadas en un mes, por lo tanto las boletas del mes de febrero están en cero, ya que corresponden a la actividad del mes de enero, que fue prácticamente el mes que estuve sin poder trabajar", dijo.

Finalmente, pide que el Juzgado de Limache tenga en consideración el daño causado a su hijo de 8 años, quien durante largos meses quedó atemorizado ante la posibilidad de sufrir otro accidente de tránsito: "Si van a solicitar suspensión condicional, espero que esto lo tengan en cuenta y que apliquen las máximas restricciones. Si normalmente la suspensión de licencia es de un año, que ahora sean dos; o que el tipo vaya a instituciones donde le den charlas para que se concientice".

Con la formalización ya fijada y a la espera de que el Juzgado de Garantía de Limache revise los antecedentes, el caso vuelve a tomar impulso después de meses marcados por dilaciones, dejando en manos de la justicia la resolución de un proceso que para la víctima representa no solo la búsqueda de reparación, sino también la exigencia de que se cumplan los estándares de transparencia y debido proceso que deben regir.

